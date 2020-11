Hellas Verona - Benevento, probabili formazioni | Tanti assenti per Juric

Tocca all'Hellas Verona giocare il posticipo del lunedì della sesta giornata del campionato di Serie A. Domani, 2 novembre, allo stadio Bentegodi, i gialloblù ospiteranno il Benevento allenato da Filippo Inzaghi. Il fischio d'inizio, alle 20.45, lo darà Juan Luca Sacchi, arbitro della sezione di Macerata.

Sarà ancora un Hellas limitato dagli infortuni quello che scenderà in campo domani, anche se nel gruppo si stanno reinserendo i giocatori che prima non erano disponibili. L'ultimo è il difensore Gunter che si è da poco negativizzato dal coronavirus, ma essendo stato fermo per quasi 20 giorni non sarà subito schierato da Ivan Juric. Tra i convocati, invece, ci sarà Barak, l'altro gialloblù infettato dal virus, e tornano anche Lovato, Ceccherini e Di Carmine, assenti in Coppa Italia. «In difesa abbiamo recuperato Magnani e Dawidowicz, che possono essere delle valide alternative - ha dichiarato l'allenatore dell'Hellas - Ruegg si è da poco fatto male e speriamo che torni presto, insieme a Faraoni, Veloso e Favilli. E a centrocampo, purtroppo, si è fermato Vieira, mentre stiamo valutando Colley, che ha preso un colpo all'anca contro il Venezia».

È un Benevento in cerca di riscatto e punti quello che arriverà a Verona. Inzaghi non ha ancora recuperato Barba e Iago Falque, mentre Viola è tra i convocati, anche se viene da un lungo stop e quindi potrebbe non partire da titolare. Chi può giocarsi una maglia da titolare è invece Moncini, ormai tornato a completa disposizione del mister.

Queste le probabili formazioni: