DIRETTA: Hellas Verona - Benevento 2-1 | I gialloblu sfidano la Strega

HELLAS VERONA - BENEVENTO 2-1

Marcatori: Barak (HV) al 45', Lapadula (B) al 56', Barak (HV) al 63'

La cronaca

PRIMO TEMPO - Ritmi alti fin dai primi secondi. Il Benevento fa capire di non voler attendere il Verona ma di essere pronto ad aggredirlo: c'è equilibrio in campo. Gli ospiti pressano per impedire lo sviluppo della manovra degli scaligeri, spesso avviata dai centrali di centrocampo. Al 12' un bel contropiede dell'Hellas si conclude con una punizione dal limite: batte Lazovic e calcia sulla barriera. Al 17' Zaccagni sfonda a sinistra e mette in area, dove trova Barak che insacca con un tocco delizioso. L'Hellas cerca ancora fortuna da sinistra, ma il tentativo di assist di Dimarco viene messo in corner. Altra bella combinazione dei gialloblu, stavolta sulla destra al 22', ma la difesa ospite si salva. Bene il Verona in questa fase. Errore di Lovato al 26', ma la difesa si salva. Silvestri in uscita al 27' salva su Insigne. Molti cambi di fronte in questa fase. Caprari al 32' ci prova da fuori, ma Silvestri è reattivo e riesce a mettere in corner. Incornata di Dabo al 33', ma la palla termina fuori. Zaccagni si accentra al 34' e il suo tiro-cross quasi non sorprende Montipò, che alza sopra la traversa. Benevento intraprendente e pericoloso in questa fase. Lapadula al 38' premia l'inserimento di Insigne ma Silvestri dice ancora di no, poi ci riprova con la testa ma la palla termina alta. L'Hellas attacca ancora a sinistra al 40': Zaccagni pesca Ilic, ma il suo mancino non trova il bersaglio. Fuori di pochissimo il colpo di testa di Ionita al 42'.

SECONDO TEMPO - Cambi per entrambi gli allenatori nell'intervallo. Silvestri al 48' blocca il colpo di testa di Lapadula. Grande intensità anche ad inizio ripresa: pariti forte soprattutto gli ospiti. Fatica il Verona a guadagnare metri. Magnani rimedia ad un suo errore al 55' e chiude su Lapadula. Caprari e Lapadula scambiano al limite al 56', con il centravanti che si libera in area e batte Silvestri. Benevento più reattivo ed in partita in questa fase. Ancora Zaccagni in fuga al 58', ma Kalinic non riesce a convertire in gol il suo assist. Recupero palla del Verona al 63', Dimarco trova in area Barak che stoppa con il destro e con il sinistro batte ancora Montipò. Il Verona ora torna ad alzare la pressione e due minuti dopo Kalinic quasi non riesce a mettere Dimarco nella condizione di calciare. Ritmi sempre alti, con le due squadre che non risparmiano le energie. Kalinic al 67' colpisce la traversa di testa su assist di Tameze. Gli scaligeri trovano più spazi quando ripartono: Montipò al 68' blocca il colpo di testa di Zaccagni servito da Dimarco. Botta di Dabo al 69', ma la palla termina sopra la traversa.

Il tabellino

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato (dal 46' st Dawidowicz), Empereur (dal 46' st Magnani); Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Baràk, Zaccagni; Kalinic.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Cetin, Terracciano, Cancellieri, Günter, Colley. ALLENATORE: Ivan Jurić

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola (dal 46' st Tuia), Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; Insigne (dal 71' Improta); Lapadula, Caprari.

A DISPOSIZIONE: Manfredini, Lucatelli, Tello, Viola, Maggio, Di Serio, Moncini, Sau, Hetemaj. ALLENATORE: Filippo Inzaghi

ARBITRO: Juan Luca Sacchi

AMMONITI: Caldirola (B), Barak (HV), Schiattarella (B), Lovato (HV), Inzaghi (B), Glik (B), Zaccagni (HV)