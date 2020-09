Hellas Verona, preso Benassi dalla Fiorentina. Henderson al Lecce

Prestito con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva. Con questa formula l'Hellas Verona ha prelevato dalla Fiorentina il centrocampista Marco Benassi.

«Nato a Modena l'8 settembre 1994, Marco Benassi cresce calcisticamente nella squadra della sua città, prima di trasferirsi all'Inter nel 2011 - questa la descrizione riportata sul sito dell'Hellas Verona - In nerazzurro milita sia con l'Under 17 che con la Primavera, in forza alla quale vince lo Scudetto di categoria, per poi venire stabilmente aggregato alla Prima Squadra, con la quale totalizza complessivamente 13 presenze e 1 gol, quest'ultimo realizzato ai sedicesimi di finale di Europa League contro il Cluj il 21 febbraio 2013. La sua successiva esperienza è al Livorno, nella Serie A 2013-14. Appena diciannovenne Benassi è una delle pedine-cardine degli amaranto, malgrado la retrocessione in Serie B al termine della stagione. Il suo score di 20 presenze, 4 assist e 2 reti convince il Torino a prelevarlo dall'Inter, prima in prestito e poi a titolo definitivo. Con la maglia del Toro vive alcune delle sue migliori stagioni, guadagnandosi anche le prime convocazioni con la Nazionale maggiore, dopo essere stato capitano degli azzurrini Under 21. Rimane in granata dal 2014 al 2017, totalizzando 98 presenze, 8 assist e 11 gol. Nel corso della sua ultima stagione in granata indossa più volte la fascia di capitano e torna a calcare il palcoscenico dell'Europa League, già conosciuto con l'Inter. La Fiorentina lo acquista nell'agosto del 2017, trovando in lui un titolare quasi inamovibile per tutta la sua esperienza in maglia viola, come testimoniano eloquentemente i numeri: 17 gol e 5 assist in 95 presenze».

Oltre all'arrivo di Benassi, l'Hellas ha confermato due partenze. Liam Henderson non è più un giocatore gialloblu. Il Lecce lo ha acquistato a titolo definitivo. Mentre il 26enne sloveno Jure Balkovec ha rescisso in modo consensuale il contratto che lo legava al Verona.

Il calciomercato dell'Hellas Verona non si è comunque chiuso. Si fa sempre più concreta la possibilità di un ritorno in gialloblu dell'atalantino Pessina e sembra anche conclusa in modo positivo la trattativa per il difensore argentino di 18 anni Amione, che potrebbe arrivare dal Belgrano. Infine, si vocifera anche di un possibile scambio tra Hellas e Genoa: Stepinski potrebbe lasciare Verona e andare in Liguria, percorrendo la strada contraria a quella di Favilli.

Infine, non c'è solo il calciomercato. L'Hellas Verona ha disputato allo Sporting Center Paradiso un'amichevole con la Cremonese. I gialloblu sono sembrati appesantiti dalla preparazione al prossimo campionato. La Cremonese ne ha approfittato, vincendo 1-0 con rete di Celar.