Hellas Verona - Atalanta, probabili formazioni | Lazovic in vantaggio su Dimarco

Sulla fascia sinistra dovrebbe giocare il serbo, mentre in panchina non potrà sedersi il tecnico gialloblù Ivan Juric per squalifica. Lo sostituirà il suo vice Paro

L'allenatore Ivan Juric ha detto che sarà un Hellas Verona con la «giusta dose di rabbia e di voglia di rivalsa» quello che domenica prossima, 21 marzo, affronterà l'Atalanta allo stradio Bentegodi. «Siamo ancora incavolati», ha aggiunto Juric riferendosi all'ultima sconfitta in casa del Sassuolo. «Abbiamo fatto più del 60% di possesso palla, dominando in fase difensiva e offensiva. Ho visto tante cose che mi sono piaciute, ma abbiamo perso nonostante un'ottima prestazione», ha spiegato il tecnico gialloblù, che domenica vuole ottenere un risultato positivo. Ma per raggiungerlo «dovremo giocare una partita perfetta», ha aggiunto, elogiando le qualità dell'Atalanta e soprattutto del suo allenatore Gian Piero Gasperini. «Per me è il migliore in assoluto, perlomeno in Serie A», ha dichiarato Juric, che di "Gasp" è stato allievo.

Non ci sono squalificati tra i giocatori di Hellas Verona e Atalanta. L'unico che non potrà seguire la partita dal campo sarà proprio Ivan Juric, che proprio per scontare una squalifica dovrà lasciare la direzione diretta della squadra al suo vice Matteo Paro.

Difficile che l'Hellas Verona riesca a recuperare e a schierare dal primo minuto gli infortunati Ruegg, Vieira, Benassi, Kalinic e Colley. Mentre nell'Atalanta si valutano le condizioni di Gosens, mentre sembrano certe le assenze di Hateboer e Sutalo.

Il fischio d'inizio della gara sarà alle 12.30 e a darlo sarà il direttore di gara designato Luca Pairetto. E sarà possibile seguire i momenti salienti del match raccontati in diretta su VeronaSera.

Queste le probabili formazioni: