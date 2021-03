Hellas Verona - Atalanta 0-2 | Malinovskiy e Zapata affondano i gialloblu al Bentegodi

HELLAS VERONA - ATALANTA 0-2

MARCATORI: Malinovskyi (A) su rig. al 33', Zapata (A) al 42'

PRIMO TEMPO - Grande intensità e attenzione fin dai primi minuti, con l'Atalanta che rispetto al solito ha cambiato modulo, affindandosi ad un 4-2-3-1.

Due falli per la Dea sulla trequarti nei primi 5', ma ne esce solo una mezza mischia.

8'. Sono gli ospiti a fare la partita in questo avvio, mentre il Verona cerca di adattarsi al cambio modulo avversario e le necessarie contromisure.

14'. Tameze chiude all'ultimo in area su Zapata, che si era liberato di Lovato.

Grande pressione da parte di ambedue le squadre nel primo quarto d'ora, che cercano il recupero alto.

17'. Mancino alto di Veloso, dopo una ribattuta della difesa.

Molti duelli individuali e aggressività in questa fase, così come richiede la filosofia dei due allenatori.

24' Silvestri blocca il colpo di testa di Romero, arrivato su punizione dalla trequarti destra di Malinovskyi.

30' punizione alta di Malinovskyi da buona posizione: angolo.

31'. Zapata di forza tra Ceccherini e Lovato, ma il suo destro viene respinto da Silvestri.

32'. Tocco di mano di Dimaco in area, mentre cerca di anticipare Romero. Sul dischetto va Malinovskyi, che non sbaglia.

34'. Zapata prova il numero in area, ma si allunga troppo la sfera.

Troppo basso il baricentro dell'Hellas, che non riesce ad andare sugli esterni.

38'. Grande palla di Pessina per Zapata, che penetra in area e prova il sinistro, ma il suo tiro viene deviato sul palo e poi in corner.

Fatica a trovare spazi il Verona.

42'. Lanciato dalla spizzata di Malinovskyi, Zapata si presenta davanti a Silvestri e lo batte con un tocco preciso.

44'. Faraoni non arriva sul cross di Ceccherini sul secondo palo.

SECONDO TEMPO - Triplo cambio all'intervallo dei gialloblu, che ripartono con maggiore convinzione.

48'. Baricentro più alto e primo corner per l'Hellas, che non riesce ad approfittarne.

Atalanta un po' meno aggressiva rispetto alla prima frazione ma attenta. Verona meno timido, ma fatica a creare pericoli.

Poche emozioni nel primo quarto d'ora.

62'. Annullato per tocco di mano un gol a Romero.

66'. Lovato chiude sul tiro di Zapata, lanciato in contropiede.

Ospiti in controllo del match a 20' dal termine e ritmi più bassi.

74'. Gollini chiude lo specchio della porta a Lazovic, entrato in area dopo uno scambio al limite.

79'. Muriel si gira e calcia dal limite, ma la palla esce di poco.

Giro palla orobico per "addormentare" il match.

85'. Sinistro dal limite di Ilicic: centrale.

87'. Azione in slalom di Muriel, che si libera di due uomini e davanti a Silvestri mette fuori sul primo palo.

91'. Ilicic coglie l'incrocio dei pali dal limite.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Ceccherini (dal 46' st Udogie); Faraoni, Tamèze, Veloso (dal 46' Sturaro), Dimarco (dal 46' st Lazovi?); Baràk (dall'80' Ili?), Zaccagni; Lasagna (dal 61' Favilli).

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Salcedo, Çetin, Rüegg, Amione, Bessa. ALLENATORE: Matteo Paro.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi (dal 64' Maehle), Romero, Djimsiti Palomino; Freuler, De Roon; Miranchuk (dal 64' Pasalic), Pessina (dal 77' Ilicic), Malinovskyi (dall'87' Kovalenko); Zapata (dal 77' Muriel).

A DISPOSIZIONE: Rossi, Sportiello, Lammers, Caldara, Ruggeri, Ghislandi. ALLENATORE: Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Luca Pairetto di Nichelino.

AMMONITI: Ceccherini, Toloi, Romero, Sturaro