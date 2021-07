L'Hellas prepara il cambio tra i pali: Silvestri ai saluti, Montipò in arrivo

Dopo l'affare-Udogie, un altro colpo sarebbe prossimo a consumarsi sull'asse Verona-Udine.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo aver ceduto Musso all'Atalanta, l'Udinese avrebbe individuato in Marco Silvestri il suo erede. La trattativa che dovrebbe dunque portare in Friuli l'estremo difensore dell'Hellas Verona sarebbe dunque in dirittura d'arrivo: già lunedì Silvestri dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto, mentre i due club starebbero definendo l'accorso sulla base di 2,5 milioni di euro, più uno di bonus.

Il club scaligero in ogni caso non si sarebbe fatto trovare impreparato e nelle scorse avrebbe accelerato per aggiudicarsi le prestazioni di Montipò, portiere del Benevento, per una cifra che si aggira intorno ai 3 milioni.

I gialloblu avrebbero provato ad inserirsi anche nella trattativa per Frabotta della Juventus, sul quale però sarebbe in vantaggio l'Atalanta. Per quanto riguarda la situazione relativa a Ilic, Verona e Manchester City sarebbero vicini a trovare un accordo per il nuovo prestito, con il Torino sullo sfondo a sua volta interessato al regista.