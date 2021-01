Hellas, Di Carmine va a Crotone e si pensa a Gagliolo. Zaccagni-Napoli: affare fatto?

Il numero 10 concluderà la stagione in Calabria, mentre la società starebbe pensando ad un rinforzo per la difesa di Juric. Alcune indiscrezioni di queste ore parlano invece di un accordo con la società campana per il trequartista

Per un attaccante che arriva, un altro lascia le sponde dell'Adige. Dopo l'approdo di Kevin Lasagna in gialloblu, l'Hellas ha comunicato nel tardo pomeriggio di giovedì il prestito di Di Carmine.

«Hellas Verona FC comunica di aver rinnovato il contratto di Samuel Di Carmine sino al 30 giugno 2022, cedendo contestualmente il diritto alle prestazioni sportive del 32enne attaccante fiorentino a F.C. Crotone, a titolo temporaneo fino al termine della corrente stagione».

Prosegue dunque il lavoro della società in queste ultime ore della sessione invernale di mercato, per consegnare la miglior rosa possibile a Ivan Juric in vista della seconda parte di campionato. Secondo il Corriere dello Sport infatti nel mirino della spcietà scaligera ci sarebbe ora Riccardo Gagliolo, difensore del Parma, che potrebbe rinforzare la retroguardia. Sempre il CdS ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale Hellas e Napoli avrebbero trovato un accordo per il trasferimento a giugno di Mattia Zaccagni per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro: sulle pagine de L'Arena però il ds D'Amico sembra negare, ribandendo che il giocatore è del Verona e di non sapere cosa accadrà nei prossimi mesi.