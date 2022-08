Hellas, multa per insulti "territoriali" e lancio di oggetti. Verifiche per cori razzisti a Osimhen

Il giudice sportivo ha inflitto 15 mila euro di multa all'Hellas Verona, in seguito alla partita disputatasi lunedì sera contro il Napoli, che ha visto i partenopi imporsi con il risultato di 5-2.

Nella nota diffusa dalla Lega di Serie A, viene specificato che 12 mila euro sono stati inflitti «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria» e 3 mila per aver «lanciato nel recinto di giuoco, alcuni oggetti».

I provvedimenti però potrebbero non finire qui. Alcuni siti infatti affermano che sarebbero stati uditi alcuni cori razzisti nei confronti di Osimhen in occasione del suo gol, il quale poi ha esultato polemizzando con la curva scaligera. In merito a questo il giudice sportivo informa che «letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga specificato alla medesima Procura federale, sentiti se del caso anche i responsabili dell'Ordine pubblico, i settori della Curva Sud, ove individuabili, da cui partivano i primi cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Napoli successivamente alla realizzazione di una rete».

Squalificato per una giornata anche il preparatore atletico dell'Hellas Antonio Bovenzi «per aver al termine del primo tempo, all'uscita del terreno di gioco, protestato in maniera provocatoria nei confronti di una decisione arbitrale».