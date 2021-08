Hellas, dopo la Samp è in arrivo il primo impegno ufficiale. E dal mercato ci si aspettano nuovi colpi

Il primo test andato in scena sabato contro la Sampdoria allo stadio Fortunati di Pavia, ha visto l'Hellas Verona uscire sconfitto con il risultato di 1-0 e fornire comunque una serie di indicazioni al nuovo tecnico Di Francesco. Se infatti l'intesa e le distanze fra i reparti sembrano buone, resta da migliorare l'attenzione difensiva e la cattiveria sottoporta.

«Nei primi 30 minuti abbiamo esercitato un ottimo possesso-palla con grande aggressività, ci è macato solo il guizzo vincente. Siamo stati poco lucidi sotto porta, sia nella prima parte di gara che nel secondo tempo - ha detto lo stesso Di Francesco dopo il match, come riportato sul sito della società -. Abbiamo le stesse difficoltà della scorsa stagione? Io invece sono contento di vedere in questa squadra la stessa mentalità vincente dello scorso anno, con quella voglia di osare e di andare a pressare alto gli avversari, alla ricerca della palla. Dobbiamo ovviamente migliorare su altre cose, ed il nostro unico pensiero in questo momento è lavorare per arrivare con la giusta determinazione agonistica ai prossimi impegni.

Zaccagni con la fascia da capitano può diventare il simbolo del Verona? Ne sarei felicissimo, dargli la fascia è stata una scelta dei ragazzi, in nome della sua esperienza e dei suoi anni di militanza nel Verona. Ed è giusto così. Quello che a me interessa è che lui si metta a disposizione dei compagni come sta facendo in questo momento.

Quali sono le priorità a livello di lavoro in questa fase? Dobbiamo trovare maggiore determinazione sotto porta senza mai accontentarci di quello che facciamo. Dobbiamo aver voglia in tutti i momenti della gara di imporre il nostro gioco.

Cosa non ha funzionato sul gol di Murillo? Ho chiesto ai miei ragazzi di non schiacciarsi troppo verso la porta. Abbiamo commesso un errore e la Sampdoria è stata brava a sfruttare l'occasione.

Come ho visto Kalinic? Da Nikola mi aspetto i gol, perché agli attaccanti chiedo di fare la differenza sotto porta. Ha però lavorato per la squadra, si è mosso bene e la sua condizione fisica sta migliorando.

La prestazioni di Veloso e Hongla? Mi è piaciuta la voglia con la quale hanno cercato alcune giocate. Miguel è un giocatore e un uomo di alto livello, ce lo teniamo stretto e siamo contenti di averlo con noi. Lo stesso vale per Hongla, che in questo momento sta cercando di mettere minuti nelle gambe.

A che punto è il mio Verona dopo questa partita? Arriviamo con facilità nella metà campo avversaria ma dobbiamo migliorare nella concretizzazione in zona gol. Ora ci aspetta il turno di Coppa Italia che vogliamo assolutamente superare.

Quanto è importante per noi un giocatore come Barak? Toni è impegnato a migliorare la sua condizione fisica. Stasera avrei voluto farlo giocare un quarto d'ora in più, ma per non rischiare ho preferito sostituirlo alla fine del primo tempo. E' un giocatore intelligente, molto importante per noi e sono convinto che più andremo avanti e più vedremo il vero Barak».

Mercato

Nel frattempo prosegue il calciomercato, con la società scaligera che sta cercando di mettere a segno gli ultimi colpi e completare così la rosa della prossima stagione. È sempre in corso la trattativa per il giovane difensore dell'Atalanta Bosko Sutalo, sul quale è attivo anche il Bologna: i gialloblu sarebbero in vantaggio e avrebbero già un accordo di massima con Percassi, ma devono ancora trovare l'intesa con il giocatore. L'Hellas inoltre è interessato anche ad Alessandro Cortinovis, giovane attacante che si è messo in luce nella primavera orobica e che vorrebbero far maturare all'ombra dell'Arena.

Infine il club sarebbe sempre al lavoro per Gianluca Lapadula. Gli scaligeri, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbero superato la concorrenza per l'attaccante in uscita dal Benevento, ma resterebbe da sciogliere il nodo legato all'ingaggio.

Si parte dalla Coppa Italia

La squadra intanto si preapara al suo primo impegno ufficiale della nuova stagione, fissato per le 20.45 di sabato 14 agosto allo stadio Bentegodi, quando i gialloblu scenderanno in campo contro il Catanzaro per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia.

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva in chiaro su 'Canale 20', al tasto 20 del digitale terrestre.