La Grande Sfida Summer Tour, torna il torneo di calcio a cinque: «Un luogo dove sentirsi tutti uguali nel gioco come nella vita»

Sport, passione e divertimento all'insegna dell'inclusività. Domenica 23 giugno, alle 18, agli impianti del Centro Sportivo “Avanzi” in via F. Gioia, 3, arriva la XII edizione del torneo di calcio a cinque integrato "Gigi", che vede giocare insieme ragazzi normo dotati e disabili, uniti dalla comune passione per lo sport. L’evento, promosso nell’ambito della manifestazione “La Grande Sfida Summer Tour 2024”, vedrà in campo sei squadre giocare in memoria di Gigi Passilongo, operatore socio-sportivo de “La Grande Sfida” che tanto ha dato alla manifestazione. Insieme a lui verrà ricordato il calciatore Diego Battocchio, che per anni ha supportato gli atleti de “La Grande Sfida” in numerosi tornei.

La giornata è stata presentata martedì mattina dall’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni, insieme a Roberto Nicolis e Alessandra Previdi per ASD La Grande Sfida APS e al presidente del Centro Sportivo Italiano, nonché coorganizzatore, Sebastiano Danese. Erano presenti inoltre gli atleti Raffaele Testoni e Matteo Lugoboni e l’allenatore di una delle squadre Gianfranco Dal Forno.

«La forza promotrice alla base di questa iniziativa - ha sottolineato l’assessora Luisa Ceni - è la tanta passione di tutti i suoi protagonisti: volontari, giovani e sportivi che si ritrovano per una bella occasione di divertimento ed inclusione. In questo caso il calcio rende tutti uguali e mette tutti sullo stesso piano, per verbalizzare senza differenze. Giocare insieme per divertirsi insieme, questo è il concetto che la Grande Sfida sta cercando di far passare da 29 anni di attività. Una bellissima storia che ben si rappresenta anche in questo torneo, che è un ulteriore passo avanti verso la comprensione di questi valori da parte di tutta la cittadinanza e di quello che significa essere una città per tutti».

Roberto Nicolis ha quindi aggiunto: «La particolarità del torneo è che le squadre in campo sono formate da giocatori de "La Grande Sfida" ed altri praticanti conosciuti all’interno del campionato di calcio a 5 del CSI, al quale la nostra squadra partecipa da molti anni. Gigi è mancato prematuramente a 45 anni - ricorda Nicolis - e da qualche anno dedichiamo a lui questo torneo integrato, un bel momento di armonia, dove prevale la voglia di stare insieme e di sentirsi tutti uguali nel gioco come nella vita».