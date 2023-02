La donna più veloce d'Italia è veronese. Gloria Hooper prima nei 60 metri indoor

Nella serata in cui l'italiano più veloce del mondo perde il titolo nazionale, una veronese taglia il traguardo per prima e si aggiudica il titolo italiano indoor.

Nello scorso fine settimana, al Palaindoor di Ancona si sono disputati i campionati italiani assoluti di atletica leggera al coperto. I titoli assegnati sono stati 26 e la sorpresa più grande è arrivata nella gara di velocità su 60 metri. In finale, gli occhi erano puntati sul campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs. Il favorito è stato però battuto dal 23enne Samuele Ceccarelli.

E sulla stessa gara, tra le donne, è brillata una stella veronese. Gloria Hooper, sprinter di Villafranca che corre per l'Atletica Brescia 1950, ha vinto il titolo italiano. Con il tempo di 7.32 secondi, la Hooper è risultata essere la più veloce in batteria. E nella finale è riuscita a migliorare leggermente il suo tempo, correndo 60 metri in 7 secondi e 31 centesimi. Seconda è arrivata Vittoria Fontana con 7.33 secondi e terza Anna Bongiorni con 7.34.