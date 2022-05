Giulietta&Romeo Half Marathon a Verona: vincono Alfred Kipchirchir e Meseret Gola

Hanno viaggiato per mezzo mondo per venire a Verona partendo dagli sterminati altipiani africani per diventare i nuovi campioni della Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon. Il ‘Romeo’ del 2022 è keniano e porta il nome di Alfred Kipchirchir, è lui il vincitore della 15esima edizione della mezza maratona veronese dove ha tagliato il traguardo in 1h00’57”. La ‘Giulietta’ invece è timidissima ma quando corre ha grinta e classe da vendere, si chiama Meseret Gola e viene dall’Etiopia. Ha colto il successo in 1h10’09”. Due ottime prestazioni, anche se entrambi non sono riusciti a battere i propri primati personali e neppure a battere i primati del percorso. Difficile farlo a questo punto della stagione che vede finire le grandi competizioni di corsa su strada. La soddisfazione di vincere la prestigiosa gara di Verona è stata comunque tanta.

Un grande evento come d’abitudine quello imbastito dagli organizzatori di Gaac 2007 Verona Marathon Asd, in collaborazione con il Comune di Verona, che ha mantenuto standard organizzativi d’eccellenza confermando il Gold Label Fidal. Start ufficiale con tanto di colpo di pistola affidato al sindaco Federico Sboarina e per le onde successive anche all’assessore Sport Filippo Rando presenti in partenza a salutare le migliaia di partecipanti italiani e stranieri.

Sorpresa secondo in classifica si è piazzato il polacco Ada Nowicki in 1h02’51”, felicissimo sull’arrivo per aver stabilito il nuovo primato personale. Ha battuto il suo 1h03’11” che aveva fatto alla Napoli City Half Marathon dello scorso fine febbraio. Piazza d’onore ancora per i colori del Kenya con Bernard Musau Wambua con 1h02’57”. Primo degli italiano è l’altoatesino Hannes Perkmann (Atl. Valli Bergamasche Leffe), sesto in 1h05’03”.

Podio femminile completato invece dalla keniana Lilian Lelei (Atl. Castello) , seconda in 1h14’04” e terza l’etiope Meseret Ayele (G.s. Il Fiorino) con 1h15’25”. A tenere alto il tricolore italiano è Arianna Lutteri, campionessa italiana di maratona assoluta in carica, che ha corso in 1h21’40”. Avesani Monument Run 10k, reali 9,7km, che è stata vinta da Alessandro Comai (Venus Triathlon) in 29’19”, mentre tra le donne il successo di Claudia Andrighettoni (Us Quercia) in 34’23”. Centinaia di persone hanno anche partecipato alla Avesani Monument Run 10k non competitiva.

Ha più che centrato l’obiettivo Gianni Pistis, coach e runner del Charity Partner A Casa Lontani da Casa, impegnato nel progetto “Emergenza Bambini Malati dell’Ucraina – Aiutiamo i piccoli malati in fuga”. Partito per ultimo, Gianni aveva il compito di superare un minimo di mille atleti, per ognuno dei quali un’azienda di Varese, che desidera mantenere l’anonimato, donerà mille euro. Gianni ha onorato il suo impegno classificandosi in posizione generale 204 con il tempo di 1h28’18” e superando quindi oltre 2mila atleti.