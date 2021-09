La Giulietta&Romeo Half Marathon torna a febbraio, già aperte le iscrizioni

Sono trascorsi poco più di tre mesi dalle Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run 10k dello scorso 13 giugno, quando 3.500 runner hanno finalmente riallacciato le scarpe per partecipare alla prima mezza maratona Gold Label Fidal 2021. Indelebile il bagaglio di emozioni positive e la sensazione di ritrovata libertà in prossimità dell'estate. Emozioni che si vogliono rivivere ancora una volta con lo stesso entusiasmo e magari con una ritrovata normalità.

Gaac 2007 Veronamarathon ha continuato a lavorare all'organizzazione di tutti gli eventi che si susseguiranno nei prossimi mesi. E grazie a questo impegno costante è possibile annunciare che la 15esima Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon si svolgerà domenica 13 febbraio 2022, tornando così nel consueto weekend dedicato alla festa degli innamorati, quello di San Valentino.

«La Giulietta&Romeo Half Marathon dello scorso 13 giugno è stato il primo atto di tanti grandi eventi che si sono susseguiti a Verona per tutta l'estate – ha commentato il sindaco di Verona Federico Sboarina - Questa mezza maratona è una tradizione della città, un evento che porta un forte indotto economico con le tante famiglie e amici dei partecipanti che vengono a correre. Avremo anche Verona In Love e sarà un bel problema gestire tutto insieme. Ma speriamo di avere questo problema, significherà che tutto o quasi è ripartito».

«A giugno, con un grande successo abbiamo riacceso i grandi eventi running in Italia - ha fatto sapere il presidente Gaac 2007 Veronamarathon Stefano Stanzial - Il 13 febbraio torneremo a correre, si partirà alle 9, orari più consoni alla normalità. Terremo alto il livello di sicurezza sanitaria, con criteri addirittura più restrittivi rispetto a quelli del protocollo Fidal. La speranza è che si possa tornare a transitare dentro l’Arena nel corso della gara. Sarà una gara di alto livello. Per esempio è già confermata la presenza di Eyob Faniel, vincente a giugno e maratoneta azzurro alle Olimpiadi di Tokyo».



Giulietta&Romeo Half Marathon 2021 (Phototoday)

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.giuliettaeromeohalfmarathon.it. Come da tradizione, cambio quota al raggiungimento di un determinato numero di iscritti. E fino al 30 settembre c'è una offerta speciale per iscriversi alla quota di 20 euro al posto di 30. In sede d'iscrizione è necessario inserire il codice: CORROGRHM2022.

Infine, Gaac 2007 Veronamarathon è al lavoro per l’organizzazione dei prossimi eventi. Si svolgerà il 31 ottobre la 10 Miglia Città del Riso in collaborazione con il Comune di Isola della Scala e l’Ente Fiera del Riso. Sarà una gara aperta a tutti, in programma anche la 10k Città del Riso che si potrà correre in forma non competitiva. Il 21 novembre sarà poi il 20esimo compleanno della Verona Marathon. In concomitanza vi sarà la Zero Wind Cangrande Half Marathon e la Last 10k competitiva e non competitiva.