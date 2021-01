Il Giro d'Italia 2021 farà tappa a Verona per rendere omaggio a Dante

«Stamattina sopralluogo con lo staff di Rcs per la tappa che arriverà nella nostra città». Lo ha comunicato ieri, 18 gennaio, Federico Sboarina attraverso i social network. La 104esima edizione del Giro d'Italia passerà per Verona, quest'anno. Lo corsa a tappe ciclistica partirà a maggio dalla Sicilia e poi risalirà lo Stivale. In terra scaligera dovrebbe arrivare il 21 maggio per una tappa che celebrerà Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte. Un percorso che partirà da Ravenna, città in cui il Sommo poeta è sepolto, e che arriverà nella Verona che accolse Dante in esilio.