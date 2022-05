Istantanee dal gran finale veronese del Giro d'Italia 2022: superlavoro per la polstrada. Zaia: «Un giro meraviglioso»

Si è concluso domenica 29 maggio a Verona il 105° Giro d’Italia. Come ogni anno, i ciclisti sono stati accompagnati dalla polizia di Stato per tutti i 3.034 km della competizione. Quaranta motociclisti della polizia stradale hanno scortato il Giro dei professionisti ed il Giro E-bike attraverso lo stivale, fino a raggiungere e percorrere, per un breve tratto, la Slovenia. Le tappe di questa edizione - terminata sulla linea del traguardo segnata proprio all’ingresso del monumento simbolo della città scaligera, l’arena di Verona - hanno toccato 15 Regioni e 38 Province.

A fare da cornice, altri venti operatori della polizia stradale che, in auto, hanno supportato i motociclisti nella scorta agli atleti e alla carovana pubblicitaria; oltre a questi, altre 17 unità sono state schierate in campo per curare i rapporti con i mass media e con le autorità di tutte le Province interessate dalle due competizioni. Fedele compagno di viaggio è stato il pullman azzurro della polizia di Stato: l’aula multimediale itinerante che ha consentito ai poliziotti della stradale di accogliere le scolaresche nell’ambito dell’edizione 2022 di “Biciscuola”.

Quest’ultima iniziativa, correlata al Giro d’Italia e realizzata in collaborazione con RCS, è stata pensata per far conoscere agli studenti delle scuole elementari “il Giro” e i valori ad esso connessi, nonché per avvicinarli all’uso della bicicletta e al mondo della mobilità sostenibile. Le classi vincitrici delle scuole primarie che hanno partecipato al concorso hanno potuto, così, incontrare gli agenti e condividere con loro un momento di festa e, al tempo stesso, di formazione. Nella nostra provincia sono state premiate le classi 5^ B della Scuola Primaria San Floriano – IC Carlotta Aschieri, la 1^ B della Scuola Primaria Albaredo all’Adige – IC Ronco all’Adige e la 2^ della Scuola Primaria Coriano Veronese – IC Ronco all’Adige. In questa ultima tappa, ingente è stato, altresì, il personale della questura, anche in borghese, impiegato nei servizi predisposti per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione della conclusione del giro: evento sportivo che richiama puntualmente l’interesse di numerosi appassionati.

Presente ieri per l'occasione in arena anche il governatore del Veneto Luca Zaia che ha commentato così la fantastica giornata di ciclismo in terra veronese: «Il Veneto, patria del ciclismo professionistico e amatoriale, saluta con entusiasmo il vincitore del Giro d'Italia 2022! L’Arena di Verona ha incoronato quest’anno Jai Hindley, campione australiano venuto dall’altra parte del mondo per portarsi a casa quella maglia rosa che è il sogno di ogni ciclista. Un giro meraviglioso, che ha vissuto il suo apice sulle strade venete, tra i filari delle colline del Prosecco Patrimonio dell’Umanità Unesco, sulle vette dolomitiche più dure, dalla Cima Coppi sul Pordoi all’arrivo in Marmolada, lungo le strade e all’interno della Verona più famosa e affascinante, dove il nostro Matteo Sobrero ha stravinto la crono finale».