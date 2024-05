Giro d'Italia 2024, scarpe veronesi per Tadej Pogačar

Tadej Pogačar, per il suo primo assalto al Giro d’Italia, avrà dalla sua parte le nuovissime Pogi's, ultimo modello delle scarpe targate Dmt, azienda con sede a Bonferraro di Sorgà.

Le nuove scarpe sono caratterizzate da una suola in carbonio super light, una tasca aerosafe integrata nella scarpa, che permette di riporre i lacci in modo sicuro e non ingombrante, e una tomaia traspirante aeroflex che offre una combinazione tra aerodinamica e resistenza. La scarpa vanta anche l’elasticità del collarino flex fit, canaline integrate 3D e carrucole passalaccio con sistema ferma lacci che garantiscono una maggiore fasciatura e sostegno del piede durante la pedalata. Da non dimenticare, inoltre, la tecnologia Ice-Key, di cui Dmt è stato il primo fornitore a livello mondiale nel ciclismo ad applicarla alla scarpa, che permette l’immediato riconoscimento in caso di caduta o incidente, con tanto di dati anagrafici e clinici.

«Nelle ultime settimane ho testato in allenamento le mie nuove scarpe e ora non vedo l’ora di sfoggiarle al mondo in gara, al prossimo Giro d’Italia - ha detto Pogačar - I riscontri e le sensazioni degli ultimi giorni sono molto positivi e ora che tutti i dettagli sono ultimati non resta che cominciare. Sono pronto per il Giro».

Lo sloveno dell’Uae Team Emirates ha cominciato la stagione a mille all’ora, stradominando la Volta a Catalunya, con vittoria in classifica generale e quattro successi di tappa. L’ultima impresa risale a non più di qualche giorno fa: una cavalcata solitaria che gli ha permesso di mettere in bacheca la sua seconda Liegi-Bastogne-Liegi.

Dopo aver vinto per due volte il Tour de France, nel 2020 e 2021, Pogačar ha ora messo nel mirino una delle poche gare che gli mancano nel palmarés, la Corsa Rosa, che proverà a far sua alla prima partecipazione assoluta.

«Accompagniamo con gioia ed entusiasmo Tadej Pogačar in questo suo nuovo obiettivo di carriera che si è prefissato - ha spiegato Nicola Minali di Dmt - Le scarpe Pogi's sono il risultato dei costanti confronti e consulenze con i vari atleti professionisti che indossano Dmt, compreso ovviamente Tadej. L’obiettivo è quello di garantire prestazioni superiori e un confort senza pari su strada, e il nuovo sistema di chiusura a carrucole che abbiamo inserito ha proprio questo scopo, insieme a tanti altri dettagli».