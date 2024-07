Chievo is back: la lista aggiornata delle "vecchie glorie" presenti per la giornata di festa del 20 luglio

Manca sempre meno al grande evento targato ChievoVerona "Chievo is back! - Il ritorno dei campioni", in programma a Verona, sabato 20 luglio dalle ore 16.30 (apertura cancelli ore 16), al Payanini Center di via San Marco 114, in cui torneranno in campo le "vecchie glorie" della favola Chievo! Un pomeriggio di festa, un evento pubblico aperto a tifosi, soci, appassionati per riannodare i fili di una storia calcistica che ha fatto grande Verona nel mondo e che, oggi, intende rivivere, con rinnovata passione, nel progetto A.C. ChievoVerona che ha voluto fortemente organizzare e promuovere l’iniziativa aperta a tutta la città (e non solo!).

La partita Amarcord: campioni e allenatori del Chievo dei miracoli

Sul rettangolo verde del Payanini Center, si sfideranno gli ex calciatori che hanno scritto l’epopea del ChievoVerona: il fischio d’inizio della partita Amarcord sarà alle ore 17. A rappresentare trent’anni di ChievoVerona saranno presenti a Verona una trentina di ex campioni, mentre non mancheranno i grandi allenatori, gli artefici del Chievo dei miracoli: da (Mimmo) Di Carlo a (Bepi) Pillon, al mitico Gigi Del Neri.

La collaborazione con l'osteria sociale Mangiabottoni

Grazie alla collaborazione con A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) sezione di Verona, ad accompagnare in campo gli ex campioni del ChievoVerona saranno le ragazze e i ragazzi che operano come personale nell’osteria sociale Mangiabottoni di Verona, progetto nato nel 2018 e che coniuga il meglio della cucina veronese, veneta e italiana con il grande valore di un’anima sociale. Ad unire il progetto A.C. ChievoVerona e il Mangiabottoni, l’amicizia intercorsa in questi anni, ieri come FC Clivense e, oggi, come A.C. ChievoVerona, e la condivisione dell’impegno (a fondamento dello stesso piano industriale del progetto calcistico di Pellissier e Zanin) per una vera inclusione sociale delle persone con disabilità. Anche nel mondo del calcio.

La serata evento e le maglie celebrative

Dopo la partita e lo spazio dedicato ai tifosi per foto e autografi con le stelle del ChievoVerona, la serata proseguirà al Parco Ottocento (Via Boscomantico, 9), con la cena conviviale alle ore 20.30 e un momento per aggiornare i presenti sui prossimi passi dell’A.C. ChievoVerona, che si sta preparando ad affrontare la prossima stagione 2024/2025. A chiudere, l’estrazione delle maglie di gara celebrative dell’evento. Entrambi gli appuntamenti, partita e serata, sono a pagamento, previa iscrizione sulla piattaforma eventbrite alla pagina dedicata: https://chievoverona.eventbrite.com/. Solo il biglietto completo (partita e cena) dà diritto alla partecipazione all’estrazione delle maglie celebrative.