Ivan Juric

DIRETTA: Genoa - Hellas Verona 1-1 | I gialloblu sfidano il Grifone al Ferraris

Per la sfida contro la sua ex squadra, Juric ritrova Faraoni e Zaccagni ma deve rinunciare a Lazovic. Un altro grande ex della partita, Miguel Veloso partirà invece dalla panchina: al suo posto Ilic