Furiosi Verona vincono il tricolore di basket nel campionato Csi

Sono stati assegnati a Venezia i trofei nazionali Csi di calcio a 5 e pallacanestro. I Furiosi di Verona hanno conquistano il tricolore nel basket, mentre le ragazze del Valpo Futsal si sono classificate terze.

Hanno sudato fino all’ultima goccia gli atleti delle 29 società, provenienti da 14 regioni italiane, che si sono sfidati a Venezia, in tre giorni intensi di gare, per conquistare lo scudetto nel calcio a 5 maschile e femminile e nel basket maschile del Csi.

Nel calcio a 5 femminile entusiasmo alle stelle per le bergamasche dell’Airone che, ripescate nel loro percorso, hanno sconfitto per 3 a 2 le romane del Cmc Montecitorio, in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Terze classificate le atlete del Valpo Futsal Verona che hanno battuto per 4 a 1 le calciatrici dell’Albano Calcio di Bergamo.

Nalla palla a spicchi, invece, l'esperienza dei Furiosi di Verona, già campioni d’Italia nel 2017 e numerose volte in finale, si è fatta sentire. 54 a 38 il punteggio con cui si sono imposti al Pala Ancilotto di Mestre sui piemontesi dell’Oratorio Gbp.