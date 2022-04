L'ultimo saluto a "Ciccio" Mascetti: Verona dice addio alla leggenda gialloblù

Tantissimi i partecipanti ai funerali dell'amato ex capitano e dirigente scaligero: alla chiesa di San Giorgio in Braida presenti anche per l'Hellas l'attuale ds D'Amico, il team manager Mazzola e alcuni calciatori, oltre al sindaco Sboarina e a diverse bandiere dello storico scudetto