Frosinone - Chievo Verona, probabili formazioni | Aglietti: «Serve cazzimma»

«Conterà il particolare, l'episodio. Dobbiamo stare un po' più attenti perché anche con il Lecce abbiamo giocato bene e con un pizzico in più di cattiveria avremmo parlato di altro. Dobbiamo alzare il livello di attenzione, concentrazione e anche di cazzimma». E per chi non ne conoscesse il significato, la Treccani descrive la cazzimma come «furbizia opportunistica e cinica». Sono queste le richieste che l'allenatore del Chievo Verona Alfredo Aglietti ha fatto ai suoi giocatori alla vigilia della decima giornata del campionato di Serie B. Domani, 5 dicembre, alle 14, i clivensi faranno visita al Frosinone. L'arbitro del match dello Stirpe sarà Pietro Giacomelli di Trieste e per seguirla ci sarà anche la diretta testuale su VeronaSera.

«Io non mi lamento mai delle assenze, ma ce ne abbiamo davvero tante», ha aggiunto Aglietti, che non ha voluto scoprire troppo le sue carte ed ha semplicemente confermato il rientro tra i convocati di Di Noia. E probabilmente torneranno a disposizione anche Bertagnoli, Giaccherini e Semper. Difficile, invece, l'impiego sulle fasce di Ciciretti e Renzetti ed al centro della difesa di Vaisanen.

Anche l'allenatore del Frosinone Alessandro Nesta ha evidenziato alcune indisposizioni nella sua rosa, soprattutto in difesa. Ariaudo e Capuano non sono convocati, mentre Szyminski e Curado ci saranno, nonostante i problemi fisici. Molto corta, poi, la lista degli attaccanti, dove non figurano Ardemagni e Dionisi.

Queste le probabili formazioni di domani:

