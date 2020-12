DIRETTA: Fiorentina - Hellas Verona 1-1 | Gialloblu all'assalto del Franchi

FIORENTINA - HELLAS VERONA 1-1

MARCATORI: Veloso (HV) su rig. all'8', Vlahovic (F) su rig. al 19'

PRIMO TEMPO - Pronti via e al 2' arriva il rigore per l'Hellas, con Barreca che ha steso Salcedo in area nel tentativo di anticiparlo. Dopo oltre 4 minuti di controllo VAR, arriva la conferma: sul dischetto va Veloso che supera Dragowski. I viola cercano subito di reagire, ma il colpo di testa di Vlahovic è alto su cross di Barreca. I padroni di casa cercano di spingere, ma il Verona chiude bene e poi imposta. Troppo irruento Gunter su Vlahovic in area al 18' e arriva il secondo rigore: sul dischetto va Vlahovic e pareggia. La Fiorentina cerca di prendere campo, ma l'aggressività dei gialloblu non lascia molto spazio alla manovra. Scendono un po' i ritmi a metà frazione, con i padroni di casa spesso in possesso della sfera senza creare granché. Torna a spingere il Verona al 28', ma la serie di cross non trova il giusto terminale offensivo. Partita molto spezzettata dai falli, abbastanza nervosa e non ben gestita dall'arbitro.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic.

A DISPOSIZIONE: Terracciano, Martinez Quarta, Biraghi, Borja Valero, Kouame, Saponara, Lirola, Caceres, Montiel, Cutrone, Callejon, Pulgar. ALLENATORE: Cesare Prandelli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Lazovic; Salcedo.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Lovato, Udogie, Ilic, Cetin, Rüegg, Magnani, Yeboah, Danzi, Colley, Bertini. ALLENATORE: Ivan Jurić.

ARBITRO: Francesco Forneau di Roma.

AMMONITI: Bonaventura, Dimarco, Juric, Ceccherini