Champions League di volley, le finali si giocheranno all'Agsm Forum

Sarà Verona ad ospitare le finali di Champions League di pallavolo, in programma sabato 1 maggio. Ad annunciarlo è stata la Cev (Confederazione europea di volley). All'interno dell'Agsm Forum, dunque, si terrà l'atto conclusivo della più importante competizione europea per club. Nello stesso giorno e nello stesso impianto si giocherà la finale maschile e quella femminile, con buone probabilità di vedere delle squadre italiane in campo. Nel torneo femminile, infatti, sono in corso i quarti di finale e Novara, Conegliano e Busto Arsizio hanno vinto le rispettive gare di andata. Nel torneo maschile, solo Civitanova ha perso la gara d'andata dei quarti di finale, mentre Modena ha vinto su Perugia e Trento su Berlino.

«Lo sport internazionale torna a Verona - ha commentato il sindaco Federico Sboarina - La città sarà pronta ad accogliere le grandi squadre e i campioni di tutto il continente che verranno a giocare nel nostro palazzetto per contendersi il trono europeo. Ringrazio sia la federazione internazionale che quella nazionale di pallavolo ed il comitato provinciale di Verona per aver candidato e scelto la nostra città. La macchina organizzativa, come sempre, dimostrerà che Verona è all’altezza dei grandi eventi mondiali».