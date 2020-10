Federica Pellegrini annuncia: «Sono positiva al coronavirus. Mi dispiace, volevo gareggiare»

«Buonasera a tutti, scusate la mia faccia ma ho appena ricevuto una brutta notizia. Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori e tornando a casa ho cominciato ad avere mal di gola. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l'esito è positivo, quindi sono positiva al Covid». Con queste parole la campionessa azzurra di nuoto e cittadini onoraria di Verona Federica Pellegrini ha annunciato giovedì via social la propria positività al coronavirus Sars-CoV-2.

Frame dal video Instagram di Federica Pellegrini

La nuotatrice, visibilmente provata e con qualche lacrima, ha quindi aggiunto: «Mi dispiace un sacco perché lunedì sarei dovuta partire per l'Isl di Budapest, cominciando a gareggiare, cosa di cui avevo bisogno e che avevo voglia di fare, invece ovviamente non sarà cosi». Quest'oggi Federica Pellegrini ha quindi voluto raccontare, sempre tramite i social, il suo primo giorno di quarantena: «Facciamo un diario di come vanno le cose. Mi sono svegliata stamattina alle 7 con un forte mal di testa, soprattutto alla nuca e 37.8 di febbre. Ho preso la tachipirina, mi sono riaddormentata, mi sono svegliata con zero febbre, e comincio ad avere molto meno mal di gola, però continuo a tossire. Anche i dolori muscolari stanno cominciando ad andare via».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi l'agrodolce conclusione del messaggio di Federica Pellegrini: «L'unica cosa positiva di tutto questo è che i miei cagnolini, siccome sentono che c'è qualcosa che non va, mi stanno incollati tutto il giorno».