Federica Pellegrini fuori dall'incubo Covid-19 può tornare a gareggiare: «Siamo idonee»

«Tutte le visite di controllo per riavere l’idoneità sportiva fatte», così la campionessa del nuoto Federica Pellegrini dopo essere risultata positiva al coronavirus Sars-CoV-2 vede finalmente la luce in fondo al tunnel. La campionessa ha voluto pubblicamente ringraziare via social anche il «Dott. Angheben, Dott. Filippini , la Dott.ssa Meneghello, tutte le infermiere e la Medicina dello sport dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar e il Centro Polifunzionale Don Calabria per la vostra velocità e gentilezza!».

«Siamo idonee», ha quindi annunciato con giubilo la campionessa olimpica Federica Pellegrini, specificando infine che «oggi finalmente si torna in acqua con nuovi obiettivi». Federica Pellegrini aveva nei giorni scorsi rivelato in lacrime di essere risultata positiva dopo un tampone, esattamente lo scorso 15 ottobre, manifestando tutto il suo disappunto dinanzi alla necessità di saltare l'International Swimming League a Budapest.