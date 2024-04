Pubblicata la fase regionale veneta con 101 squadre di cui ben 32 sono le veronesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Pubblicata la fase regionale dei Campionati giovanili a squadre. Redatto il draw dell’under 10 che si svolgerà nel mese di Giugno. Nel mese di Maggio nelle giornate del 4-18 e 25 saranno 101 le squadre a confronto dai 12 ai 16 anni. Sono 32 quelle veronesi che tenteranno il passaggio del turno. Queste le veronesi con i loro gironi. U12M Gir.3: Villafranca, Dlf Legnago e Scaligero B. U12M Gir.5: At Verona A, Dueville e Arzignano. U12M Gir.7: Gam Valpolicella, At Verona B, Scaligero A e Tennis Palladio A. U12F Gir.1: Dossobuono, Istrana e Comunali Vicenza. U12F Gir.4: Scaligero, Green Garden, Canottieri Pd e San Paolo Pd. U14M Gir.1: Scaligero B, Plebiscito e Camposampiero. U14M Gir.2: Scaligero A, Villafranca C e Bovolone. U14M Gir.3: Villabella, Canottieri Pd C e Comunali Vicenza A. U14M Gir.4: Villafranca A, At Verona A e Schio. U14M Gir.5: Villafranca B, Canottieri Pd e Tc Mestre. U14F Gir.2: Cerea, Legnago e Noventa Vicentina. U14F Gir.5: Scaligero, Bassano B e Sporting Mestre. U14F Gir.6: Villafranca, Bovolone e Volpago A. U14F Gir.7: San Floriano, San Giovanni Lupatoto e Mestre U16M Gir.4: Villafranca A, Eurosporting Treviso B e Palladio. U16M Gir.7: San Giovanni Lupatoto, Mogliano e Portogruaro. U16M Gir.9: Cerea, Monselice e Pedavena. U16M Gir.10: Villafranca B, Sporting Life Center Vacil e Scorzè. U16M Gir.11: Bardolino, Villafranca C e Canottieri Pd A. U16F Gir.2: San Giovanni Lupatoto, Tc Padova e Noventa Vicentina. U16F Gir.4: At Verona, Eurosporting Tv A, Portogruaro e Canottieri Mestre. U16F Gir.5: Bardolino, Mogliano, Dolo e Canottieri Padova.