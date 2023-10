Falconeri At Verona aggrappata a Moratelli nel pareggio per 2-2 con Beinasco

Domenica 29 ottobre si è giocata la quarta giornata del campionato Bmw A1 femminile, il massimo torneo nazionale di tennis. Le veronesi della Falconeri At Verona hanno pareggiato 2-2 contro le piemontesi del Beinasco.

Mentre nel campionato di A2 maschile, lo Scaligero Verona in trasferta a Bologna precipita verso la botola della retrocessione, rimanendo all’ultimo posto del girone. Per i veronesi sarà fondamentale il recupero di domenica prossima a Ravenna contro lo Zavaglia.

La Falconeri At Verona ha giocato un’altra gara con il cuore, chiudendo con il punteggio di 2-2 contro il Beinasco. Sugli scudi sempre la solita Angelica Moratelli. Nervosa ed intensa la sua gara di singolo contro la solida italiana Federica Di Sarra. Di Sarra era data in gran forma e l’ha dimostrato rimanendo avanti fino al quarto game del primo set. Moratelli è invece apparsa visibilmente stanca per tutti gli impegni internazionali, ma si è aggrappata all'orgoglio per vincere la gara di singolo ed il doppio decisivo in coppia con Angelica Raggi. Ancora una sconfitta nel singolo per la Raggi, la quale si è rifatta appunto nel doppio. Sconfitta anche la spagnola Guerrero che non è ancora riuscita a recuperare dell'infortunio.

Nell'altra sfida del girone, Palermo rifila un cappotto alle romane del Parioli e si prende il primo posto in solitaria. La classifica vede infatti il Ct Palermo a 8 punti, la Falconeri At Verona a 6 punti, Beinasco a quota 3 e Parioli a 2.

La prossima sarà la penultima giornata del girone e si giocherà domenica 12 novembre. Verona scenderà in campo dalle 10, sfidando in trasferta il Circolo tennis Palermo.

Nel campionato di A2 maschile, dopo cinque giornate lo Scaligero è ancora fermo al palo ma con una gara da recuperare. La trasferta a Bologna è risultata proibitiva in quanto gli avversari erano alla ricerca di punti preziosi per puntare ai playoff. E così la determinazione dei felsinei si è tradotta in un 5-1, dove il solo Riccardo Bellotti è riuscito a vincere al terzo set il suo incontro. Stessa risultato l’ha subito lo Zavaglia in casa contro il Trento. La squadra ravennate sarà l’ultimo appiglio per i veronesi il 5 Novembre per scongiurare la retrocessione diretta.