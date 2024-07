Con Eurospin Viaggi, pacchetti ed esperienze per i partecipanti alla Verona Run Marathon

L’aria è quella delle vacanze, il clima giusto per iniziare a prenotare anche il soggiorno per la Eurospin Verona Run Marathon e Family Run di domenica 17 novembre 2024. L’evento, organizzato da Veronamarathon con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di Città Sane, è inserito nel calendario World Athletics ed è riconosciuto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Inoltre, sarà anche terreno di assegnazione del primo Campionato Italiano Psicologi dello Sport (FIPsiS) a cui è affidato il compito di riproporre la solennità del Campionato Italiano Assoluto e Master Fidal di Maratona dello scorso anno.

Eurospin, title sponsor per il secondo anno consecutivo della maratona di Verona, scende in campo con Eurospin Viaggi per agevolare atleti, società sportive e famiglie, nella ricerca dell’esperienza più piacevole e dell’alloggio più adatto alle proprie esigenze. Per chi si affiderà a Eurospin Viaggi diverse le facilitazioni e i vantaggi, come colazione anticipata e possibilità di usufruire di late check-out, ma anche opportunità per vivere al meglio la città scaligera e visitare alcune delle sue attrattive grazie al pacchetto Verona City Escape, che prevede una caccia al tesoro, oppure scegliendo la soluzione nel cuore della Valpolicella che include la visita al Parco Natura Viva.

«Siamo felici di poter offrire questa nuova opportunità ai partecipanti dei nostri eventi - ha commentato Stefano Stanzial, direttore generale della Eurospin Verona Run Marathon e Family Run - Vogliamo che la partecipazione sia un’occasione per conoscere la nostra bella città, le sue bellezze naturalistiche, architettoniche e culturali e, ovviamente, anche le prelibatezze gastronomiche. Vogliamo che il weekend a Verona sia per tutti, atleti ed accompagnatori, indimenticabile. La collaborazione con Eurospin Viaggi ci garantisce tutto questo, oltre alla sicurezza che gli ospiti ricevano tariffe convenienti ed un trattamento impeccabile».

Per le iscrizioni gara, fino al 31 luglio sarà attiva la tariffa Double The Fun per correre a Verona: € 80,00 Eurospin Verona Run Marathon 42K + Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K; € 55,00 Eurospin Verona Run Marathon 21K + Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K​. Fino al 9 settembre è attiva la promo “2 Arenas, One Heart” per partecipare alla Pola Half Marathon (Croazia) di sabato 21 settembre e alla Eurospin Verona Run Marathon di domenica 17 novembre alla quota agevolata di € 80,00 e € 60,00, rispettivamente. Fino al 31 ottobre è attiva la promo “Novembre da Sogno” per l’iscrizione combinata a € 50,00 a Mezza Maratona di Ravenna del 10 novembre 2024 e Eurospin Verona Run Marathon del 17 novembre 2024.​​