Presentata la Eurospin Verona Run Marathon che ospiterà anche il primo Campionato Italiano Psicologi dello Sport

Torna la Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k e Family Run domenica 17 novembre 2024 che quest'anno ospiterà anche il primo Campionato Italiano Psicologi dello Sport (FIPsiS). A novembre sarà passato un anno dalle emozioni del Campionato Italiano Assoluto e Master Fidal di Maratona che ha lasciato una scia di forte emozione nella città scaligera. L’evento è organizzato dall’associazione sportiva G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D., con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di Città Sane, ed è inserito nel calendario World Athletics oltre che riconosciuto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Le buone tradizioni non si cambiano, sulla scorta dell’eccellente risultato dell’ultima edizione, per l’edizione novembre 2024 Eurospin Verona Run Marathon 21k ospiterà di nuovo un Campionato italiano, questa volta di mezza maratona, in collaborazione con la Federazione Italiana Psicologi dello Sport (FIPsiS). «La presenza di questa categoria professionale - spiegano i promotori dell'evento - intende sottolineare il legame profondo tra sport e benessere mentale, evidenziando l'importanza che riveste la preparazione mentale ed il supporto psicologico per gli atleti, sia professionisti che amatori di ogni livello. Questi professionisti, sempre più diffusi, giocano un ruolo cruciale nel garantire buone prestazioni sportive. La competizione è aperta a tutti gli psicologi iscritti all'albo e agli studenti della facoltà di Psicologia».

Uno scenario di livello internazionale per questo primo Campionato Italiano Psicologi dello Sport (FIPsiS). Verona con il suo fascino e le sue bellezze storico-artistiche, ancora una volta sarà protagonista e attirerà migliaia di runner al via da tutto il mondo. La mezza maratona inserita nel programma gare nel 2023 è stata la settima mezza maratona in Italia, sul oltre 180, per numero di partecipanti. In avvicinamento alla manifestazione, gli Psicologi dello Sport iscritti alla Federazione (FIPsiS), proprio per suggellare l’importanza del loro ruolo, affiancheranno gli atleti con tecniche di mental training apposite, per aiutarli ad intrepretare con la giusta chiave di lettura la fatica e l’impegno emotivo legato all’endurance e tradurli in una performance di successo non solo sul piano prestazionale cronometrico ma anche di soddisfazione emotiva. Tra le iniziative previste vi sarà anche un convegno sempre da parte di FIPsiS nella giornata di vigilia Sabato 16 novembre.

«Dopo il Campionato Italiano Fidal di maratona del 2023 Verona è ancora protagonista con questo nuovo Campionato Italiano Psicologi dello Sport (FIPsiS), - fa sapere il direttore organizzativo Stefano Stanzial -. Siamo orgogliosi di questa nuova iniziativa e di costruire qualcosa insieme alla Federazione Italiana Psicologi dello Sport. Riteniamo che la loro professione sia fondamentale per tutto lo sport e in particolare per una competizione di corsa e di durata come la Eurospin Verona Run Marathon, Verona è pronta ad accogliere gli psicologi di tutta Italia con le loro famiglie».

La dott.ssa Francesca Stecchi, presidente del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Psicologi dello Sport, commenta: «Questa collaborazione sottolinea l'importanza cruciale del benessere mentale nello sport, evidenziando il ruolo fondamentale degli psicologi specializzati in psicologia dello sport nel supportare atleti di ogni livello. La nostra presenza alla Verona Run dimostra quanto sia riconosciuta e sempre più valorizzata la nostra figura professionale. Il nostro lavoro non mira solo al miglioramento della performance, ma anche al benessere generale degli atleti. Infatti, un atleta che sta bene, che è maggior consapevole di sé stesso sarà capace di fare una buona gara. È un piacere per noi far parte a questo evento, oltre che un’occasione importante per far conoscere sempre di più la nostra figura professionale».

Per tutti gli psicologi dello sport iscritti all’evento, sarà disponibile Running Dream, ovvero il programma di allenamento curato dal coach Dario Meneghini che dal 2013 si occupa di test di valutazione funzionale, allenamenti di gruppo, stage di corsa in varie località e della preparazione atletica con programmi personalizzati per runners di tutti i livelli. Vicentino, classe 1986, Dario Meneghini è laureato in Scienze Motorie, con un master di secondo livello in "Attività fisica e salute" e, oltre ad essere un brillante coach, ha a cuore il messaggio che lo sport è ideale per raggiungere uno stato di benessere psico-fisico-emozionale

Iscrizioni e contatti

Le iscrizioni sono aperte. Fino al 31 luglio sarà attiva la tariffa Double The Fun per correre a Verona: 80 euro Eurospin Verona Run Marathon 42K + Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K; 55 euro Eurospin Verona Run Marathon 21K + Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K​Fino al 31 ottobre è attiva la promo “Novembre da Sogno” per l’iscrizione combinata a 50 euro a Mezza Maratona di Ravenna del 10 novembre 2024 e Eurospin Verona Run Marathon 21K del 17 novembre 2024.​