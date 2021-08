Europeo di Baseball Under 23, tutto pronto a Verona e San Martino Buon Albergo

Ormai ci siamo, Verona è pronta ad essere la capitale europea del baseball. Oggi, 19 agosto, è stata presentata la 3a edizione del Campionato Europeo di Baseball Under 23 che si disputerà da martedì 24 a sabato 28 agosto all'impianto Gavagnin-Nocini di Borgo Venezia e a San Martino Buon Albergo.

Verona si presenta al via della manifestazione con tutte le carte in regola, dopo una corsa contro il tempo per sistemare e migliorare i due campi da gioco. Il Gavagnin-Nocini aveva subito importanti danni dai violenti eventi atmosferici di luglio e agosto 2020, che il Comune è tuttavia riuscito a sistemare in pochi mesi con lavori per 120mila euro finalizzati a mettere a norma e in sicurezza l'impianto. A San Martino invece sono stati fatti dei lavori di ammodernamento, in modo da poter sfruttare al meglio la struttura nei prossimi cinque anni.

Importante è stato anche il contributo di Amia e Agsm. E valore aggiunto della manifestazione sarà la presenza della Fiera del Riso di Isola della Scala che farà gustare e conoscere i propri risotti ai partecipanti e al pubblico.

IL TORNEO

Vedrà la partecipazione di otto nazionali europee, divise in due gironi. Nel girone A ci saranno Italia, Repubblica Ceca, Francia e Gran Bretagna, mentre nel B Germania, Ucraina, Belgio e Paesi Bassi. La prima partita sarà Germania-Ucraina e si giocherà martedì 24 alle 15 a San Martino, mentre l'Italia debutterà in serata alle 20.30 al Gavagnin-Nocini contro la Repubblica Ceca.

L'obiettivo dichiarato dell’Italia è raggiungere la semifinale e, particolare non da poco, le prime due squadre classificate avranno il diritto di partecipare ai prossimi Mondiali.

L’ingresso a tutte le partite sarà libero, con rispetto dei protocolli anti-Covid, Green Pass compreso. La capienza sarà ridotta al 50% dunque si potranno ospitare circa 500 spettatori, e le partite saranno comunque trasmesse in streaming.

«Ringrazio chi ha reso possibile questa competizione e la Federazione che ha voluto affidare alla nostra città un campionato al quale parteciperanno nazionali di prim'ordine - ha sottolineato l’assessore allo sport di Verona Filippo Rando - Questi atleti saranno il futuro del baseball mondiale. Ci aspettano cinque giorni di sano divertimento sportivo. Verona si conferma centro di alto livello per lo sport internazionale, una soddisfazione per tutto il settore locale».

«Il nostro territorio è ricco di associazioni in grado di organizzare al meglio eventi di così grande portata - ha affermato l’assessore all'edilizia sportiva Andrea Bassi - Bene la sinergia tra Verona e San Martino Buon Albergo, così come lo sforzo economico da parte del Comune per sistemare in tempi brevi il Gavagnin-Nocini. Tanto anche il sostegno di aziende e associazioni che ci hanno permesso di arrivare pronti all'appuntamento tanto atteso».

«Ringraziamo le amministrazioni comunali di Verona e San Martino - ha detto il vicepresidente della Fibs Vincenzo Mignola - Tempo fa avevamo fatto un raduno al Gavagnin-Nocini quando erano ancora visibili i danni del maltempo. In mattinata abbiamo fatto un sopralluogo e siamo stati colpiti nel vedere la velocità e la qualità dell’esecuzione dei lavori fatti, i cui risultati superano ogni aspettativa».