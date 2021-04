Sona Calcio mette sotto contratto un "big"...della musica: Enrico Ruggeri

Nuovo acquisto altisonante per il Sona Calcio. Lo scorso inverno la squadra veronese che milita in Serie D era riuscita a mettere sotto contratto Maicon, ex calciatore di Inter e Roma. Ed è molto noto anche il nome dell'ultimo arrivato alla corte di mister Filippo Damini, anche se la sua notorietà è soprattutto extra-calcistica. Il cantante Enrico Ruggeri è ufficialmente un calciatore del Sona.

Ieri, 28 aprile, Ruggeri è stato accolto dal presidente del Sona Calcio Paolo Pradella, dal sindaco di Sona Gianluigi Mazzi e dall'assessore Gianfranco Dalla Valentina. Come riportato sulla pagina Facebook dell'associazione sportiva, Ruggeri si è presentato con queste parole: «Sono un fantasista e gioco dietro alle punte. Se sono qui non è mistero, il presidente mi ha invitato ed io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c'è Maicon che si trova perfettamente a suo agio nell'ambiente del Sona Calcio».

E nella sua prima giornata da calciatore del Sona, Ruggeri ha subito invitato Maicon a vestire la maglia della Nazionale Cantanti.