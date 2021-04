Empoli - Chievo Verona non si disputerà: attese le decisioni della Lega calcio

Il match sarebbe in programma alle ore 15 al Castellani, ma i padroni di casa non ci saranno

Empoli-Chievo in programma oggi, lunedì 5 aprile 2021 alle ore 15, non si giocherà a causa dello stop imposto ai toscani per i numerosi casi di positività accertati. L'Asl Toscana ha infatti disposto fino al 7 aprile l'isolamento per tutti i componenti del gruppo squadra.

La formazione del Chievo Verona è comunque attesa allo stadio Carlo Castellani, con l'arbitro che a quel punto dovrà attendere il quarantacinquesimo minuto di gioco per decretare lo stop della partita.

Non ci dovrebbe però essere il 3 a 0 a tavolino per il Chievo. Al contrario, il risultato dovrebbe andare sub-judice, in attesa che la Lega formuli le sue disposizioni per il recupero della partita.