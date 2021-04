Empoli - Chievo Verona, probabili formazioni | Manca ancora Giaccherini

In difesa non ci sarà Leverbe tra i gialloblù, mentre il tecnico della capolista avrà tutti a disposizione e pochi dubbi su chi schierare per avvicinarsi alla promozione in Serie A

La gara tra Empoli e Chievo Verona, valida per la 32esima giornata del campionato di Serie B, si gioca domani pomeriggio, 27 aprile, alle 16, allo stadio Castellani. È il recupero della partita che non si è potuta giocare il 5 aprile scorso a causa del focolaio di coronavirus individuato tra i giocatori toscani. L'ostacolo del virus è stato però superato dall'Empoli, che ha ripreso il suo ritmo da capolista superando nelle ultime sfide Brescia e Reggiana e pareggiando con la Cremonese. L'incedere dei gialloblù è invece ancora zoppicante, dato che i risultati più recenti sono stati tre pareggi, una convincente vittoria sul Pisa ed una deludente sconfitta con il Cittadella.

L'incontro di domani metterà in pari tutte le squadre che lottano per la promozione e i playoff. Tutte avranno disputato 34 partite e quindi tutte avranno a disposizione 4 partite per raggiungere il proprio obiettivo. Obiettivo che per l'Empoli è la promozione diretta, visti i cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica (punti che quindi potrebbero diventare otto in caso di vittoria domani). Il Chievo, invece, lotta per i playoff e battendo i toscani potrebbe salire dall'ottavo al sesto posto in graduatoria.

«Determinazione e cattiveria». L'allenatore Alfredo Aglietti vuole vedere queste qualità nel suo Chievo che domani affronterà l'Empoli. Un Chievo che dovrà ancora fare a meno dell'infortunato Giaccherini, mentre in difesa mancherà lo squalificato Leverbe.

Il mister dei toscani Alessio Dionisi avrà, invece, tutti a disposizione e probabilmente anche pochi dubbi. La squadra di casa si affiderà alla migliore formazione possibile per compiere un passo decisivo verso la Serie A.

Marco Piccinini di Forlì sarà l'arbitro di Empoli-Chievo Verona, partita che si potrà seguire con aggiornamenti in diretta anche su VeronaSera. Queste le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Stulac, Haas, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, La Mantia. All. Dionisi.

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Rigione, Renzetti; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Fabbro, De Luca. All. Aglietti.