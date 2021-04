Empoli - Chievo Verona le (non) formazioni probabili di un'improbabile partita

A causa del coronavirus, i toscani sono in quarantena fino a mercoledì e quindi non possono neanche raggiungere il loro stadio per disputare il match in programma a Pasquetta

Domani, 5 aprile, alle 15, allo stadio Carlo Castellani è (al momento) confermata la partita tra Empoli e Chievo Verona, valida per la 32esima giornata del campionato di Serie B. L'arbitro designato è Daniele Orsato e, se si giocherà, VeronaSera racconterà il match in diretta. Ma quasi sicuramente non si giocherà.

A causa dei numerosi casi di positività al coronavirus, i toscani sono in quarantena fino a mercoledì e non possono venir meno agli obblighi imposti dall'autorità sanitaria locale. La capolista non può nemmeno raggiungere il suo stadio, come non ha potuto raggiungere Cremono, venerdì scorso. La sfida con la Cremonese è stata rinviata, come da regolamento, ma la Lega di Serie B non ha concesso il rinvio della partita tra Empoli e Chievo Verona.

Gli scenari possibili non sono tanti. Il primo, forse il più ragionevole, è che le due società trovino un accordo. Empoli e Chievo Verona decidono di non giocare e la Lega di Serie B è costretta a trovare un nuovi giorno utile per disputare la gara. La seconda ipotesi è che il Chievo si presenti normalmente al Castellani, insieme agli arbitri e a tutti gli addetti che possono accedere all'impianto. In questo caso, visto che l'Empoli non potrà esserci, Orsato dovrà dichiarare la partita conclusa con la vittoria a tavolino del Chievo Verona per 3-0. Un'ipotesi che si è già verificata in passato e che si è risolta con l'accogliemento dei ricorsi presentati delle squadre che hanno perso a tavolino. Quindi, l'Empoli potrebbe fare subito ricorso ed essere ragionevolmente sicura di vedersi riconoscere le proprie ragioni dal giudice. Una volta vinto il ricorso dall'Empoli, si tornerà al punto di partenza, ovvero con la calendarizzazione del recupero della partita che domani non si può giocare.

Quindi, che si passi dalle vie giudiziarie o da un "accordo tra gentiluomini", l'esito sembra dunque lo stesso: Empoli-Chievo Verona, in programma domani alle 15, rimandata a data da destinarsi.