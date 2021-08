Ahi Viviani, nella Madison maschile è solo decimo posto: resta il bronzo dell'Omnium

Non riesce ad imprimere la svolta sperata nel finale della gara Madison maschile alle olimpiadi di Tokyo il duo azzurro della bici su pista, composto da Simone Consonni e dal campione veronese Elia Viviani. Così, dopo i primi due terzi circa di una corsa lunga ed estenuante compiuti in modo piuttosto positivo, giunta la fase decisiva in cui portare degli attacchi vincenti la coppia italiana si è purtroppo un po' spenta.

Ad aggiudicarsi il podio nella Madison maschile di Tokyo 2020 è la Danimarca per la medaglia d'oro, seguita poi dalle formazioni della Gran Bretagna per l'argento e della Francia per la medaglia di bronzo. Niente da fare, dunque, per Elia Viviani e Simone Consonni che chiudono con un decimo posto di certo non particolarmente esaltante. Il duo azzurro aveva 11 punti che sarebbero valsi il settimo piazzamento, ma nel finale ha perso un giro ed ha subìto una penalizzazione di 20 punti finendo così a -9 punti in decima posizione.

Si chiude pertanto qui l'avventura olimpica del veronese Elia Viviani che, nonostante la delusione di oggi, può comunque festeggiare una storica seconda medaglia olimpica, il bronzo ottenuto nell'Omnium giovedì 5 agosto dopo il leggendario oro conquistato alle precedenti olimpiadi di Rio. «Bisognava tentare un attacco, abbiamo puntato gli spagnoli, ma l'attacco non è andato e ci siamo spenti», ha detto ai microfoni Rai Elia Viviani subito dopo la prova, poi però aggiungendo: «Tokyo 2020 per me resterà indelebile, per la Cerimonia d'apertura da portabandiera con Jessica, per la spedizione, per il record di medaglie e le vittorie anche nell'atletica, oltre all'oro dei ragazzi nel quartetto».

