Olimpiadi di Tokyo, Elia Viviani beffato nel finale sale comunque sul podio: medaglia di bronzo nell'Omnium

Era medaglia d'argento per l'Omnium a un giro dalla conclusione della gara, ma il campione veronese del ciclismo nazionale Elia Viviani è stato beffato sul finire dal britannico Matthew Walls. Quest'ultimo si aggiudica la medaglia d'oro conquistando 153 punti e scalzando dalla prima piazza il neozelandese Stewart Campbell che di punti ne aveva accumulati 129. Il punteggio del nostro Elia Viviani è di 124 ed arriva così la seconda medaglia olimpica per lui, questa volta di bronzo dopo l'oro conquistato a Rio.

Post Facebook Italia Team

Con questa medaglia, dopo il primo posto nella marcia con Massimo Stano, la spedizione azzurra a Tokyo giunge a quota 34 medaglie eguagliando il risultato di Sidney 2000, ma ne potrebbero arrivare altre. Non ha nascosto un briciolo di delusione il veronese Elia Viviani al termine di una gara nella quale era partito piuttosto male, è poi andato in crescendo recuperando punti su punti ma si è infine visto portare via d'un soffio la seconda piazza:

«Mi dispiace all'ultimo giro aver perso l'argento, - ha dichiarato Elia Viviani ai miccrofoni Rai - ma a vedere com'era partita dobbiamo comunque festeggiare. Partiti male e finiti bene, ora le motivazioni sono ancora più alte per sabato. Se prima di partire mi avessero chiesto di firmare per il bronzo lo avrei fatto. Nel complesso tra Rio e Tokyo sono due medaglie alle olimpiadi, un oro e un bronzo, c'è di che essere contenti».

I complimenti ad Elia Viviani sono giunti nell'immediato da parte del sindaco di Verona Federico Sboarina che via social ha scritto:

«Grandissimo Elia Viviani. L’Omnium è la tua gara e l’hai dimostrato con una splendida rimonta, guadagnandoti il terzo posto. Un veronese sul podio di Tokyo 2020».

Post Facebook del sindaco di Verona Federico Sboarina