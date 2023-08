Egonu, malore negli spogliatoi dopo la gara inaugurale degli Europei in Arena

L'Italia si è imposta con il risultato di 3-0 sulla Romania nella parita inaugurale degli Europei di volley femminile che si è svolta in Arena, ma nonostante questo non è stata una serata perfetta per Paola Egonu, che proprio martedì sera è tornata a vestire la maglia azzurra.

Al termine del match, riferiscono i colleghi di PadovaOggi, la campionessa di Cittadella ha avuto un lieve malore quando era già negli spogliatoi dell'anfiteatro scaligero: ad accorgersi della situazione è stata Sylvia Nwakalor, che ha subito dato l'allarme. Da una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un attacco di panico, dal quale la Egonu si è poi immediatamente ripresa: la campionessa ha rifiutato il ricovero in ospedale ed è rientrate in hotel con la squadra.

Egonu martedì sera ha giocato solo pochi scambi nel primo set della partita, guardando le compagne per il resto della gara. Poi, conclusa la partita, si è fermata a lungo con i tifosi che le chiedevano autografi e selfie, dopodiché si è recata negli spogliatoi dove avrebbe accusato il malore.