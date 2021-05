DIRETTA Venezia - Chievo Verona 3-1 | Canotto non basta ai gialloblù

LA CRONACA

Primo tempo

0' Il Chievo Verona doveva giocare con Canotto e De Luca in attacco, ma De Luca si è fatto male in riscaldamento. Parte titolare Djordjevic.

2' Triangolazione in verticale tra Di Gaudio e Djordjevic. Il passaggio di ritorno permette a Di Gaudio di servire un assist buono davanti alla porta vuota del Venezia. Però non c'è nessuno a finalizzare l'azione. I locali mettono in angolo.

5' Lancio lungo di Gigliotti, Garritano fa la torre per Djordjevic che non prende il tempo giusto per tirare e prova a tenere viva l'azione con una palla alta su cui prova ad avventarsi Mogos, ma senza fortuna.

9' Ancora un'ottimo scambio rapido tra Di Gaudio e Djordjevic che lancia in profondità Canotto. Ceccaroni lo chiude.

14' Taugourdeau sempre pericoloso da calcio piazzato. Un tentativo da circa 30 metri finisce alto.

16' Calcio d'angolo battuto corto da Palmiero, cross lungo di Cotali, torre di Gigliotti, ma la difesa del Venezia libera l'area.

17' Contropiede del Venezia non sfruttato da Crnigoj che sbaglia l'ultimo passaggio in profondità per Forte. L'assist è troppo lungo e Semper può bloccare.

18' Di Gaudio prova ad accentrarsi dalla fascia sinistra. Arrivato all'angolo dell'area del Venezia, prova un tiro ma la conclusione è debole, quasi un passaggio a Maenpaa.

20' Modolo di testa gira verso la porta del Chievo un cross dalla bandierina di Aramu. Palla fuori.

24' Di Mariano e Maleh si trovano sulla fascia sinistra del Venezia. Maleh serve con un passaggio teso Forte. L'attaccante dei lagunari sposta la palla sul sinistro per non farsi chiudere da Leverbe. Il diagonale di Forte taglia l'area piccola del Chievo e rotola fuori.

26' Gigliotti sale senza nessuno che lo contrasta. Il suo traversone è troppo alto per Garritano, ma la difesa del Venezia non chiude alla perfezione. Arriva Mogos che con un tiro-cross molto forte trova Canotto che devia troppo verso l'alto.

27' Canotto sorprende Ricci sulla fascia destra. Per fortuna del Venezia c'è Ceccaroni che stoppa Canotto e mette in angolo.

30' Ripartenza del Venezia. Due contrasti duri del Chievo non vengono fischiati per la regola del vantaggio. L'azione di conclude con un cross di Maleh e con un colpo di testa in tuffo di Crnigoj. Il muro col corpo di Cotali respinge e fa ripartire un contropiede ma il Chievo non ne approfitta.

34' Cambio gioco di Aramu che fa correre sulla sinistra Di Mariano. Cross di Di Mariano allontanato di testa da Leverbe.

36' Forte si guadagna un calcio di punizione al limite dell'area clivense. La calcia lo stesso forte, ma Semper interviene con le mani e salva la sua porta.

38' Si rivede il Chievo con Di Gaudio che da posizione defilata cerca un compagno nell'area piccola del Venezia ma trova Modolo.

41' RETE DEL VENEZIA. SEGNA CRNIGOJ! Aramu riceve il pallone alle spalle di Di Mariano e Forte ed inventa un corridoio nell'area del Chievo. Sulla verticalizzazione arriva Di Mariano che mette il pallone in mezzo, trovando Crnigoj. Il centrocampista sloveno si trova la palla indietro ma riesce a controllarla con la punta del piede per poi scaricare il suo sinistro nella porta quasi vuota del Chievo.

45' Venezia vicino al 2-0! Maleh lancia nello spazio Di Mariano che pesca Forte davanti alla porta di Semper. Il tiro di Forte è alto.

Secondo tempo

46' La ripresa si apre con un sinistro a giro di Forte che non trova lo specchio della porta.

48' Ceccaroni contrasta Djordjevic e gli nega il gol di testa su cross di Viviani.

51' Maenpaa esce e blocca con le mani un assist alto di Cotali.

54' Calcio di punizione di Gigliotti che fa passare la palla sopra la barriera, ma la sfera non scende sotto la traversa.

56' Verticalizzazione per Garritano, ingannato dal rimbalzo del pallone nell'area del Venezia. Il capitano gialloblù è troppo defilato e il suo tiro-cross finisce fuori.

57' Occasione per Forte su assist di Di Mariano. L'attaccante arancioneroverde controlla con il braccio sinistro e l'arbitro ferma l'azione con un fischio.

60' Viviani è bravo ha interrompere un contropiede del Venezia, meno bravo a servire con un lancio Garritano. Il suo passaggio è troppo lungo e Maenpaa in uscita blocca.

61' I cambi aiutano il Chievo. Garritano tornato sulla fascia sinistra cerca Margiotta, anticipato da Ceccaroni.

66' Leverbe atterra in area Ricci e Guida fischia il rigore per il Venezia.

67' RIGORE SEGNATO DA FORTE! 2-0 Per il Venezia.

69' IL CHIEVO RISPONDE SUBITO CON CANOTTO. Il Chievo accorcia subito le distanze ed è 2-1.

75' VENEZIA DI NUOVO IN DOPPIO VANTAGGIO. Segna Di Mariano che deve solo accompagnare in rete un assist di Johnsen protagonista di un'ottima ripartenza dei locali.

IL TABELLINO

Venezia - Chievo Verona 3-1

Marcatori: 41' Crnigoj, 67' Forte (rig.), 69' Canotto, 75' Di Mariano.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci, Crnigoj (65', Fiordilino), Taugourdeau, Maleh; Aramu (65', Johnsen), Forte, Di Mariano.

A disposizione: Pomini, Cremonesi, Svoboda, Ferrarini, Molinaro, Felicioni, Dezi, Esposito, Bocalon, Bjarkason. Allenatore: Zanetti.

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotali; Garritano, Palmiero, Viviani, Di Gaudio (59', Fabbro); Canotto, Djordjevic (59', Margiotta).

A disposizione: Seculin, Pavlev, Giaccherini, Vaisanen, Rigione, Renzetti, Obi, Bertagnoli, Vignato. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Guida.

Ammoniti: Garritano, Mazzocchi, Aramu, Cotali.

Espulsi: