DIRETTA Spal - Chievo Verona 0-0 | Semper para un rigore a Paloschi

Dodicesima giornata del campionato di Serie B in infrasettimanale. Allo stadio Mazza di Ferrara, il Chievo Verona fa visita alla Spal ancora imbattuta tra le mura amiche e mai sconfitta dai gialloblù nelle sfide passate.

LA DIRETTA

Primo tempo

3' Paloschi servito in area da un colpo di testa di Missiroli. Mogos contrasta l'ex gialloblù e gli impedisce di concludere in porta. Blocca poi Semper.

10' Spal in attacco, soprattutto sulla fascia di sinistra. Chievo troppo basso e con un pressing poco efficace. Per il momento il fortino scaligero tiene, ma Aglietti non è soddisfatto.

15' Primo intervento con le mani di Thiam che in uscita blocca un buon cross di Garritano.

16' Di Francesco libera il suo destro da fuori area e sfiora il palo alla destra di Semper.

17' Ancora Di Francesco che sorprende la retroguardia del Chievo grazie ad un assist di Castro. Destro a giro di Di Francesco fuori dallo specchio della porta, ma non di molto.

20' Doppio tiro respinto dalla difesa della Spal, il primo di Canotto e il secondo di Obi. La sfera rimbalza e arriva anche nei piedi di Margiotta che conclude l'azione con un tiro fuori e con la richiesta (non accolta) di un calcio d'angolo.

22' Palla rubata da Castro a centrocampo. Doppio dribbling del Pata che entra in area di rigore ma viene contrastato. La palla schizza sul destro di Di Francesco che calcia di prima intenzione, ma centrale.

23' Rigore per la Spal per un tocco di mano di Gigliotti in area gialloblu.

24' Paloschi dal dischetto contro Semper. IL PORTIERE CLIVENSE SI ALLUNGA E DEVIA IN ANGOLO.

30' Spondo di Paloschi per Di Francesco che corre fino alla fine del campo e mette un cross basso in area. Palmiero sfiora di testa e sorprende Murgia, che non riesce a deviare con forza verso la porta. Semper si ritrova la palla bocca.

32' Da una rimessa con le mani lunga di Mogos, Djordjevic spizza di testa, ma la palla rotola sul fondo.

36' Ripartenza della Spal finalizzata male da Di Francesco che ha perso l'occasione giusta per un assist ai compagni e poi a calciato con il sinistro. Ma il diagonale è fuori.

37' Garritano recupera una palla sulla trequarti avversaria, poi la lascia ad Obi che col destro prova la soluzione personale senza trovare lo specchio della porta.

40' Tomovic e Strefezza riescono a spingere sulla fascia destra. Il cross di Strefezza viene respinto di testa dai gialloblù, ma la palla è buona per Tomovic che ci prova di destro anche se ben schermato dagli avversari. Il tiro è fuori.

42' Giocata di prestigio di Obi al limite dell'area di rigore della Spal. Strefezza lo stende e l'arbitro lo ammonisce per la seconda volta. SPAL IN DIECI. Il calcio di punizione, poi, non è stato sfruttato a dovere da Palmiero.

46' Il primo tempo si chiude con un tiro di Garritano murato dalla difesa estense.

Secondo tempo

45' Doppio cambio per la Spal, che inizia la ripresa con D'Alessandro e Floccari al posto di Castro e Paloschi.

46' Il Chievo spinge subito sulla destra. Passaggio basso di Canotto nell'area spallina. Missiroli anticipa tutti e libera.

48' Garritano riceve un passaggio basso a centrocampo, porta avanti la palla e dalla sinistra alza un pallone sul secondo palo degli estensi. Canotto prova a sorprendere gli avversari con un inserimento ma non colpisce bene di testa.

52' Vicari determinante nell'anticipare Margiotta nell'area della Spal. Djordjevic aveva fatto un'ottima sponda per il compagno di reparto, ma il centrale avversario disinnesca una potenziale occasione clivense.

54' Con il collo del piede destro, Palmiero prova metterla sotto la traversa di Thiam dalla distanza. Il portiere dei locali alza in angolo.

55' Doppio cambio per il Chievo: dentro Di Noia e De Luca e fuori Obi e Margiotta. Cambiano gli interpreti, non lo schieramento.

61' Infortunio muscolare per Canotto. Al suo posto entra Ciciretti.

64' Garritano duetta prima con Djordjevic e poi con De Luca, riesce a liberare il destro ma la conclusione viene respinta.

70' Ottimo movimento tra le linee di Garritano che conclude da fuori area. Thiam respinge centralmente e poi la difesa ripara fuori.

71' Marino schiera due punte pure, togliendo Di Francesco ed inserendo Sebastiano Esposito.

73' Sugli sviluppi di un corner, sinistro dal limite dell'area avversaria di Ciciretti che guadagna un altro angolo.

76' Aglietti le prova tutte inserende Fabbro e Giaccherini.

IL TABELLINO

SPAL - CHIEVO VERONA 0-0

Marcatori

Spal (3-4-2-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Sernicola; Strefezza, Murgia, Missiroli, Sala; Di Francesco (71', Esposito Se.), Castro (46', D'Alessandro); Paloschi (46', Floccari).

A disposizione: Okoli, Spaltro, Salamon, Esposito Sa., Jankovic, Brignola, Seck, Gomis, Minelli. Allenatore: Marino.

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Canotto (61', Ciciretti), Obi (55', Di Noia), Palmiero, Garritano (76', Giaccherini); Djordjevic (76', Fabbro), Margiotta (55', De Luca).

A disposizione: Seculin, Illanes, Leverbe, Zuelli, Bertagnoli, Pavlev, D'Amico. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: Obi, Strefezza, Tomovic, Canotto.

Espulsi: Strefezza.