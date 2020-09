DIRETTA Hellas Verona - Roma 0-0 | Le occasioni ci sono, i gol ancora no

LA CRONACA

Primo Tempo

2' Pedro riesce a bucare la difesa veronese sulla fascia destra, mette un assist basso al centro dell'area che viene liberata. Recupera Diawara che ci prova da fuori area, ma il suo tiro è alto.

5' Spinazzola salta Faraoni sulla sinistra, ma non crossa e converge verso il centro, entrando in area. Il suo tiro di destro è murato dalla difesa dell'Hellas.

9' Lancio lungo per Veretout rincorso da Danzi, che atterra il francese al limite dell'area. La Roma chiede il rigore, ma è calcio di punizione. Danzi ammonito.

10' Dal calcio di punizione, la Roma guadagna un angolo che Karsdorp prova a sfruttare con una deviazione su cross corto di Pellegrini. Dimarco libera l'area.

14' Tiro-cross di Tameze che non sorprende Mirante. Presa alta del portiere giallorosso.

15' Verticalizzazione di Cristante per l'inserimento centrale di Karsdorp. Ottima copertura di Dimarco.

16' Pedro da fuori area su assist di Karsdorp. Tiro di destro alto.

19' Mkhitaryan servito in profondità, prova a liberarsi della marcatura in area ma non ci riesce. Scarica poi un sinistro potente, ma il tiro è respinto.

20' Cross basso di Pellegrini, Silvestri anticipa tutti.

22' Scorribanda offensiva di Faraoni che da destra taglia il campo con un ottimo inserimento. Perde però l'attimo per un tiro o per un assist e alla fine guadagna solo un calcio di punizione. Dagli sviluppi del calcio da fermo la palla viene controllata da Danzi che da fuori area tira di destro e non manca di molto la porta avversaria.

24' Spinazzola entra in area dalla fascia sinistra e il suo assist teso viene intercettato da Mkhitaryan che di sinistro tira a colpo sicuro ma fuori.

27' Occasione d'oro per Tupta che si ritrova sul destro una palla respinta male dalla difesa della Roma su cross di Dimarco. Dall'altezza del dischetto del rigore, Tupta calcia debolmente al volo e Mirante blocca.

30' Da calcio di punizione, Veretout trova la porta veronese, ma Silvestri devia in angolo.

33' Spinazzola continua ad essere un rompicapo per la difesa gialloblu. Ma come Mkhitaryan, anche Pedro non riesce a deviare in rete un suo passaggio teso.

38' Pedro ci prova col sinistro dalla distanza. Tiro centrale parato da Silvestri.

39' Su respinta della difesa della Roma, la trappola del fuorigioco sembra non scattare su Mkhitaryan che dalla trequarti avversaria si può involare da solo contro Silvestri. Il suo tiro è deviato dal portiere dell'Hellas.

44' Traversa del Verona! Veloso riceve da Danzi e serve Tameze tra le linee. Con la punta del piede, Tameze trova in modo fortunato Faraoni, che nell'area della Roma non tira. Faraoni offre la palla di ritorno a Tameze che ci prova. Mirante devia sulla traversa. Sulla respinta del legno, Di Carmine si avventa con troppa foga, commette fallo e viene ammonito.

46' Iniziativa di Veretout che conclude la sua azione solitaria con un diagonale di sinistro. La sfera scorre all'esterno della porta veronese.

Secondo tempo

IL TABELLINO

HELLAS VERONA - ROMA 0-0

Marcatori

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur (18', Lovato); Faraoni, Veloso, Danzi, Dimarco; Tameze, Tupta; Di Carmine.

A disposizione: Casale, Bocchetti, Udogie, Ilic, Zaccagni, Ruegg, Barak, Stepinski, Berardi, Pandur. Allenatore: Ivan Juric.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan.

A disposizione: Kumbulla, Santon, Calafiori, Villar, Antonucci, Dzeko, Perez, Kluivert, Boer, Lopez. Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Daniele Chiffi.

Ammoniti: Danzi, Di Carmine.

Espulsi