DIRETTA Cremonese - Chievo Verona 0-1 | Giaccherini torna titolare e segna

LA CRONACA IN DIRETTA

Primo tempo

3' Primo tentativo del Chievo. Con un buon traversone Rigione trova Giaccherini nell'area della Cremonese. La conclusione di Giak è fuori, ma l'arbitro ferma tutto perché il numero 17 gialloblù era in fuorigioco.

8' Cross di Valzania. Rigione anticipa in qualche modo Ciofani, poi Semper si appropria della sfera.

13' Ottima triangolazione tra Gaetano e Ciofani. Con il passaggio di ritorno, Ciofani mette Gaetano davanti a Semper. Il tiro dell'attaccante grigiorosso è centrale e il portiere del Chievo blocca.

15' Ottima iniziativa di Gaetano che dà il via ad una serie di passaggi con cui la Cremonese si trova libera di crossare dalla destra con Nardi. L'assist basso del laterale dei locali è buono per Pinato che però viene contrastato. Semper poi si tuffa sulla palla vagante e la fa sua.

18' Calcio d'angolo di Ciciretti sul primo palo per De Luca. La palla sfila e diventa pericolosa, ma Zaccagno la ferma con le mani.

21' Lancio lungo di Gigliotti per Giaccherini che viene atterrato in area da Zaccagno in uscita, l'arbitro fischia. RIGORE PER IL CHIEVO.

22' GOL DI GIACCHERINI. Zaccagno si tuffa a destra, il capitano del Chievo non sbaglia dal dischetto e lo spiazza calciando dall'altra parte.

28' Serpentina di Gaetano nell'area del Chievo. L'attaccante della Cremonese può liberare il suo destro, ma il tiro è alto.

29' È sempre Giaccherini il terminale offensivo del Chievo. De Luca lo cerca, ma Zaccagno lo anticipa.

32' Palmieri da calcio di punizione chiama lo schema e trova in Ciciretti il compagno giusto per far partire un cross buono per Obi. Il nigeriano con la testa alza la palla e diventa facile per Zaccagno prenderla uscendo dai pali.

40' Possesso palla strabordante del Chievo Verona che abbassa il ritmo della gara per arrivare all'intervallo in vantaggio di un gol.

45' Obiettivo raggiunto dai gialloblù che nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo fa girare tanto la sfera senza perderla. La Cremonese resta impigliata in questa lenta ragnatela e non trova più spunti interessanti.

Secondo tempo

IL TABELLINO

CREMONESE - CHIEVO VERONA 0-1

Marcatori: 22' Giaccherini (rig).

Cremonese (3-4-3): Zaccagno; Bianchetti, Castagnetti, Terranova; Nardi, Valzania, Gustafson, Zortea; Pinato, Ciofani, Gaetano.

A disposizione: De Bono, Volpe, Bia, Ravanelli, Bernasconi, Schirone, Girelli, Ghisolfi, Celar. Allenatore: Bisoli.

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti, Obi, Palmiero, Giaccherini; Garritano, De Luca.

A disposizione: Seculin, Leverbe, Fabbro, Viviani, Cotali, Djordjevic, Bertagnoli, Zuelli, Di Noia, Pavlev, D'Amico, Margiotta. Allenatore: Aglietti.

Arbitro: Alessandro Prontera.

Ammoniti: Zaccagno, Valzania, Palmiero.

Espulsi