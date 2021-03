DIRETTA Chievo Verona - Vicenza 0-2 | Lanzafame e Rigoni a segno

LA CRONACA

Primo Tempo

5' Inizio di gara con le due squadre che fanno grande pressing in fase difensiva, ma sbagliano molti passaggi in fase offensiva. Il gioco non si sviluppa a dover perché è spezzato dagli errori. Nessun tiro in porta.

8' Gran giocata di Margiotta che riceve una bella sponda di De Luca sulla trequarti avversari. Margiotta si costruisce un tiro da fuori area molto velenoso. Nel dubbio, Grandi si tuffa e mette in angolo.

10' GOL DEL VICENZA. IN RETE LANZAFAME. Lancio lungo della difesa biancorossa per Lanzafame che appoggia all'indietro. Rigoni allarga il gioco sulla sinistra dove Giacomelli crossa un pallone sulla testa di Lanzafame che angola bene sul secondo palo e batte Semper.

13' Fraseggio rapido tra Margiotta e De Luca. Quest'ultimo di prima intenzione calcia in diagonale e manca di poco la porta di Grandi.

17' Rapido cambio di gioco del Vicenza con Zonta che con un traversone ribalta il gioco dalla fascia destra alla fascia sinistra. Giacomelli rincorre la sfera e con un assist teso trova Lanzafame. L'attaccante anticipa Rigione con una girata di sinistro. Riflesso di Semper che con l'aiuto del palo salva la sua porta e concede un corner.

22' E sempre Giacomelli l'assist-man più insidioso del Vicenza. Pericoloso un suo cross da calcio d'angolo. Obi mette in angolo.

26' Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Garritano calcia da fuori area. Il suo tiro è schermato e con un retropassaggio di testa Grandi può far sua la palla con le mani.

28' Ciciretti vince il duello con Giacomelli sulla destra ed entra in area. De Luca è ben piazzato, Ciciretti lo serve, ma Zonta capisce tutto in anticipo e chiude l'azione del Chievo.

29' Cross di Renzetti, Cappelletti anticipa Garritano in mezzo all'area. Il Chievo resta in possesso della palla con Ciciretti che appoggia a Margiotta che al volo calcia di destro. Tiro potente, ma fuori.

30' RADDOPPIO DEL VICENZA CON RIGONI. Retropassaggio di Ciciretti con Giacomelli che arriva prima di tutti e punta la difesa gialloblù. L'attaccante guarda chi c'è nell'area clivense, mette in mezzo un passaggio basso. Si inseriscono Vandeputte e Rigoni, ma è l'ex gialloblù ad allungarsi e di destro e a superare Semper sul primo palo.

35' Vicenza forse troppo rilassato in attacco. Rigoni riceve un palla in posizione favorevole per tirare, ma il centrocampista invece di tirare esegue un velo per Pontisso che non capisce e Ciciretti può recuperare.

36' Grandi in uscita anticipa De Luca, servito in profondità da Gigliotti.

37' Ancora un'ottima chiusura difensiva del Vicenza con Pontisso che ferma Ciciretti dopo un promettente recupero gialloblù.

39' Palla respinta dalla difesa del Chievo su calcio d'angolo vicentino. I biancorossi recuperano e servono sempre Giacomelli. Ennesimo cross, questa volta per Pontisso, ma i difensori veronesi saltano bene e in presa alta poi Semper si impossessa della palla.

45' Il primo tempo si chiude con un tiro dalla grande distanza di Palmiero che si spegne sul fondo.

Secondo tempo

46' Prima azione del Chievo con Di Gaudio atterrato vicino all'area vicentina. Il calcio piazzato è calciato a giro da Palmiero che prova a sorprendere Grandi sul primo palo. Il portiere interviene sulla linea e salva la sua porta.

IL TABELLINO

Chievo Verona - Vicenza 0-2

Marcatori: 10' Lanzafame, 30' Rigoni.

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Gigliotti, Rigione, Renzetti; Ciciretti (45', Canotto), Palmiero, Obi, Garritano; De Luca, Margiotta (45', Di Gaudio).

A disposizione: Seculin, Leverbe, Pavlev, Vaisanen, Zuelli, Cotali, Bertagnoli, Giaccherini, Djordjevic, Fabbro. Allenatore: Aglietti.

Vicenza (4-3-3): Grandi, Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Zonta, Pontisso, Rigoni; Vandeputte, Lanzafame, Giacomelli.

A disposizione: Perina, Zecchin, Beruatto, Fantoni, Pasini, Valentini, Agazzi, Cinelli, Dalmonte, Gori, Longo, Mancini. Allenatore: Di Carlo.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Bruscagin, Zonta.

Espulsi