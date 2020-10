DIRETTA Chievo Verona - Salernitana 1-1 | Tutino replica a Mogos

LA CRONACA

Primo tempo

1' Primo tentativo della Salernitana. Tiro dal limite dell'area di Schiavone, schermato dalla difesa del Chievo.

2' Uscita aerea di Seculin che a due mani blocca un cross di Kupisz per Djuric.

5' Obi cambia gioco con un traversone per Mogos che, di prima dalla fascia destra, mette un pallone invitante nell'area della Salernitana. Djordjevic manca di poco la deviazione vincente.

10' Bel giro palla del Chievo concluso da un'imbucata di Obi per Bertagnoli che non aggancia.

12' Triangolo tra Bertagnoli e Garritano. Bertagnoli da fondo campo tenta un cross, ma la palla resta corta e Belec può bloccarla.

18' Lancio lungo, Aya interviene male e permette a Garritano di entrare in area. Forse Garritano perde l'attimo giusto per crossare in area e quando ci riesce Fabbro e ormai chiuso da Belec.

21' Copertura errata della Salernitana sulla sinistra dove Garritano e Renzetti riescono a liberare Obi. Cross di Obi per Fabbro che di testa devia sopra la traversa.

24' CHIEVO IN VANTAGGIO CON MOGOS. Garritano vede l'inserimento di Mogos e accentrandosi dalla fascia sinistra lo cerca con un traversone teso. Lopez in anticipo di testa alza un campanile in area. Belec esce, ma Mogos ci crede e fa bene perché Belec salta in ritardo e viene anticipato dal difensore che segna così la sua prima rete con la maglia gialloblù.

27' Leggeri proteste del Chievo per un contatto tra Gyomber e Fabbro nell'area ospite. L'arbitro indica la palla, per lui il rigore non c'è.

28' La difesa del Chievo rimonta su Tutino che aveva approfittato di un errore di Leverbe. Renzetti ruba palla a Tutino e serve Palmiero che lancia il contropiede di Garritano. Garritano vede la corsa di Bertagnoli e proprio Bertagnoli con la palla al piede arriva fino all'area della Salernitana e calcia di esterno destro. Palla sul palo. Chievo Verona vicino al raddoppio.

32' Primo tiro in porta della Salernitana. Ci prova con un destro a giro Cicerelli. Seculin para.

33' PAREGGIO DELLA SALERNITANA. GOL DI TUTINO. Cicerelli entra in partita e con un assist alto cerca Djuric che viene anticipato. Di Tacchio recupera ed in verticale serve Tutino che difende la palla, circondato dalla difesa del Chievo. L'attaccante dei campani però sente di essere ben posizionato e con una girata di destro fulmina Seculin. È 1-1.

42' Due iniziative in due minuti per Mogos pescato sempre libero sulla fascia destra. Il primo cross è fuori misura e finisce fuori. Il secondo è ottimo per l'inserimento di Bertagnoli che di testa non centra la porta avversaria.

Secondo tempo

46' Calcio d'angolo di Renzetti, colpo di testa di Djordjevic alto sopra traversa.

51' Ottima idea di Palmiero che rimette un pallone in area dopo un calcio da fermo non sfruttato. Il passaggio di Palmiero è per Rigione che cerca Djordjevic in mezzo, Belec blocca in anticipo.



IL TABELLINO

Chievo Verona - Salernitana 1-1

Marcatori: 24' Mogos, 33' Tutino.

Chievo Verona (4-3-1-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Rigioni, Renzetti; Bertagnoli (45', Canotto), Obi, Palmiero; Garritano; Fabbro, Djordjevic.

A disposizione: Confente, Illanes, Colley, Pucciarelli, Pavlev, Morsay, Cotali, Zuelli, De Luca, Metlika, Grubac,. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Cicerelli; Djuric, Tutino.

A disposizione: Russo, Curcio, Gondo, Iannoni, Bogdan, Capezzi, Giannetti, Veseli, Lombardi. Allenatore: Fabrizio Castori.

Arbitro: Luca Massimi.

Ammoniti: Mogos, Lopez.

