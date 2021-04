Canotto ubriaca il Pisa, Garritano e De Luca lo stendono. È vittoria Chievo

Sotto una pioggia che è sembrata eterna, il Chievo Verona ha ritrovato i tre punti nel posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie B. Questa sera, 12 aprile, i gialloblù hanno ospitato al Bentegodi il Pisa e lo hanno superato per 2-0. Con questa vittoria, i clivensi hanno sorpassato in classifica il Cittadella, pur avendo la sfida con l'Empoli da recuperare. Il Chievo ora è settimo, con lo scontro diretto con il Cittadella in programma per sabato prossimo. Il Pisa, invece, esce virtualmente dalla corsa playoff, ma non rischia di entrare nella lotta per evitare i playout. Il mantenimento della categoria per i toscani non è in discussione.

I marcatori della gara sono stati Garritano e De Luca, ma il giocatore determinante tra i veronesi è stato Canotto. Con le sue accelerazioni ha fatto venire il mal di testa alla retroguardia avversaria e soltanto il portiere Gori gli ha sbarrato la via del gol. Nell'azione della prima rete gialloblù, arrivata dopo tre minuti, lo zampino di Canotto c'è stato perché il numero 18 gialloblù è stato trovato da Mogos al limite dell'area pisana. Pisano gli ha lasciato un po' di spazio e Canotto ha potuto scattare verso la porta e calciare. Gori si è opposto, ma la sua respinta è schizzata verso l'alto, scendendo sul secondo palo dove si era appostato Garritano. Il miglior marcatore del Chievo Verona ha siglato così un gol facile facile, appoggiando di testa la palla in rete.

Nel primo tempo, dopo l'azione del gol, gli scaligeri hanno avuto molte più occasioni degli avversari, pur avendo un possesso palla nettamente inferiore. I toscani hanno fatto girare tanto la sfera, ma poche volte si sono presentati al cospetto di Semper. L'unico intervento decisivo del portiere croato è stato un tuffo con cui ha potuto intercettare un pericoloso assist di Birindelli, il quale aveva saltato con troppa facilità Cotali. Per il resto, ordinaria amministrazione per Semper e qualche brivido per due tiri di Mazzitelli e Marconi non lontani dallo specchio della porta. Gori, invece, ha dovuto compiere un miracolo alla fine di un contropiede perfettamente architettato da Canotto. L'esterno gialloblù si è affidato a Obi per la finalizzazione e Gori ha compiuto una buona parata sul nigeriano. Il vero prodigio dal portiere del Pisa è stato su Djordjevic, che sulla respinta di Gori ha provato il tap-in sotto porta. Con straordinaria reattività, il portiere si è avventato sull'attaccante del Chievo, deviandogli il tiro in angolo. Non poteva far nulla Gori, invece, in altre occasioni create da calcio d'angolo del Chievo. Obi, Mogos, Leverbe e Djordjevic non sono stati incisivi nel toccare il pallone verso la porta avversaria. E così il primo tempo si è chiuso sull'1-0, con il Chievo vicino al raddoppio ed il Pisa distante dal pareggio.

Nel secondo tempo, il campo è stato reso ancor più pesante dalla pioggia che da prima del fischio d'inizio non ha smesso di cadere. Nei primi 25 minuti si sono visti solo falli e cambi. Ed il cambio migliore lo ha effettuato Aglietti, togliendo Djordjevic e Fabbro ed inserendo Di Gaudio e De Luca. Al 71', Di Gaudio ha acceso la miccia di Cotali che ha corso per tutta la fascia sinistra, ha ricevuto l'assist in verticale di Di Gaudio ed ha offerto un cioccolatino a De Luca, ben piazzato nell'area del Pisa. De Luca non ha fatto altro che controllare il passaggio di Cotali e calciarlo in rete per il 2-0. Gli ultimi 20 minuti sono stati caratterizzati dall'emotività del Pisa, che ha cercato di riaprire il match ma con poca logica e senza freddezza, e da un Chievo che ha giocato semplicemente di rimessa non trovando il passaggio giusto per il colpo del 3-0.

Vittoria comunque meritata della squadra di Aglietti, che non incassava i tre punti dal 2 marzo.

LA CRONACA

Primo tempo

3' CHIEVO SUBITO IN VANTAGGIO CON GARRITANO! Prima azione gialloblù sviluppata sulla destra da Mogos che con un passaggio in diagonale trova Canotto nell'area dei toscani. Canotto mette il turbo e si presenta davanti a Gori. Il suo destro è forte, ma il portiere del Pisa risponde respingendo di pugno. La palla s'impenna e Garritano è nel posto giusto per deviare in rete di testa. È 1-0.

8' Il Pisa non sfrutta subito un calcio d'angolo ma resta in possesso della palla. Marsura propone un cross a Pisano. Il colpo di testa del difensore è alto.

10' Palla persa dal Pisa, ripartenza di Canotto che guadagna un calcio d'angolo. L'assist dalla bandierina è buono per Obi che di testa non inquadra la porta e sul secondo palo Mogos sfiora la deviazione vincente.

12' Calcio di punizione di Mazzitelli. Fucilata dai 30 metri, alta davvero di poco.

17' Birindelli brucia Cotali, entra in area dalla fascia destra. È defilato e cerca un assist per i compagni, ma Semper blocca il suo suggerimento.

19' Pisano non copre bene su Canotto che viene trovato in verticale. Il difensore dei toscani contrasta poi l'esterno del Chievo al momento del tiro. Canotto riesce a calciare verso la porta di Gori, che con il piede gli nega il gol.

20' Imbucata di Marin per Siega che non controlla bene nell'area del Chievo. La sfera resta agli ospiti che con Marconi provano a sorprendere Semper. Sinistro a giro di Marconi ad un soffio dal palo esterno.

26' Gori salva il Pisa! Contropiede del Chievo portato avanti in maniera perfetta da Canotto che serve con i tempi giusti l'accorrente Obi. Sinistro del nigeriano intercettato da Gori che non riesce a trattenere la sfera. Ad un metro dal gol, Djordjevic calcia a colpo sicuro, ma Gori da terra si allunga e spinge la palla in angolo. Dalla bandierina, poi, il cross è per Leverbe che di testa trova Djordjevic. La deviazione dell'attaccante bacia la traversa e va fuori.

37' Calcio di punizione per il Chievo. Palmiero offre a Mogos l'occasione per liberare il suo destro. Il tiro del difensore però non è preciso.

Secondo tempo

48' Caracciolo spazza la sua area per respingere un cross basso di Cotali.

53' Marin recupera una palla a centrocampo e punta la difesa del Chievo. Allarga su Birindelli che rischia di perdere palla. La sfera torna a Marin che offre un assist alto verso Marconi, ma è troppo lungo e va sul fondo.

68' Calcio di punizione di Gucher, Caracciolo svetta ma non colpisce con forza la palla. Semper para.

71' DE LUCA!! RADDOPPIO DEL CHIEVO. L'azione parte da un ottimo recupero difensivo di Gigliotti. Sulla sinistra Cotali fugge e Di Gaudio aspetta il momento giusto per servirlo. L'assist di Di Guadio è fantastico e permette a Cotali di entrare in corsa nell'area del Pisa. Al centro dell'area Cotali serve De Luca che controlla e sfonda la porta avversaria con il sinistro.

74' Palo del Pisa con Sibilli che raccoglie un cross di Gucher. Leverbe sbaglia l'anticipo e la palla scorre verso Sibilli che è defilato ma ci prova lo stesso e prende il legno.

75' Il Pisa attacca con poca lucidità, ma non va lontano dal gol con un tiro di Beghetto.

78' Ultima azione di Canotto che con una ripartenza sfida la difesa avversaria. Alle sue spalle, Marin lo raggiunge e lo ferma regolarmente.

87' Ottima occasione per il Chievo con un contropiede corso bene da Bertagnoli che arrivato sul fondo ha messo una buona palla in mezzo all'area del Pisa. Di Gaudio non attacca a dovere il primo palo e non arriva sull'invitante assist del compagno.

90' Nuova ripartenza intelligente del Chievo. Garritano detta il tempo giusto per il passaggio a Ciciretti che sulla destra supera il suo avversario diretto e mette una palla per De Luca. De Vitis anticipa tutti con una svirgolata messa poi in angolo da Gori.

91' Dagli sviluppi di una rimessa con le mani, Sibilli riesce a tirare. Semper blocca a terra.

IL TABELLINO

Chievo Verona - Pisa 2-0

Marcatori: 3' Garritano, 71' De Luca.

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotali; Canotto (79', Ciciretti), Obi, Palmiero (79', Bertagnoli), Garritano; Fabbro (61', Di Gaudio), Djordjevic (61', De Luca).

A disposizione: Margiotta, Seculin, Bragantini, Rigione, Zuelli, Viviani, Pavlev, Giaccherini. Allenatore: Aglietti.

Pisa (3-5-2): Gori; Pisano (55', Sibilli), De Vitis, Caracciolo; Birindelli, Siega (69', Palombi), Marin, Mazzitelli, Lisi (69', Beghetto); Marconi (55', Gucher), Marsura (82', Mastinu).

A disposizione: Perilli, Loria, Meroni, Benedetti, Belli, Soddimo, Quaini. Allenatore: Taddei (vice di D'Angelo squalificato).

Arbitro: Ros.

Ammoniti: Palmiero, Fabbro, Mazzitelli, Marsura, Siega, Cotali, De Vitis.