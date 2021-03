DIRETTA Chievo Verona - Frosinone 0-0 | Primo tempo di spigoloso equilibrio

LA CRONACA

Primo tempo

3' Retropassaggio debole di Bertagnoli verso Semper. Per poco Ciano non anticipa il portiere gialloblù.

5' Lancio lungo di Gigliotti. Fabbro riesce a controllare, mettendo la palla a terra. Brighenti lo chiude.

8' Traversone di Garritano che da sinistra cerca Fabbro sul secondo palo. Passaggio impreciso, l'attaccante non può arrivarci.

15' Bardi si prende un rischio quasi inutile. Invece di calciare lontano un retropassaggio di Brighenti, azzarda un controllo. Fabbro lo disturba e guadagna una rimessa con le mani perché il portiere deve spingere la palla fuori dal campo.

17' Con un passaggio a mezza altezza Renzetti taglia l'area del Frosinone. Fabbro spunta alle spalle di Brighenti e prova a calciare. Palla sul fondo.

19' Ciano cerca con un cross il compagno di reparto Novakovich. Gigliotti respinge sempre su Ciano che crossa di nuovo ma sulle mani di Semper.

20' Primo pericolo per il Chievo. Novakovich arriva fino a fondo campo e passa al centro dell'area veronese. Kastanos calcia di prima ma è sfortunato perché la respinta involontaria di schiena è di Ciano.

21' Velleitario tentativo di Garritano che con un controllo e tiro da fuori area indirizza la palla di molto sopra la traversa.

26' Chievo troppo lento nel giro palla. L'aggressività di Ciano consente al Frosinone di recuperare palla. Poi è sempre Ciano a finalizzare l'azione su assist di Novakovich. Rigione mette in angolo.

31' Palmiero verticalizza, Ciciretti rincorre la palla ma è sicura l'uscita di Bardi ad anticiparlo.

34' Accelerazione improvvisa di Renzetti sulla fascia sinistra. Passaggio per Garritano che alza un pallone per Margiotta. L'attaccante salta ma non impatta di testa perché l'assist è troppo alto.

38' Risposta del Frosinone che preferisce la sua fascia sinistra dove Kastanos trova Vitale. Sul suo suggerimento non può arrivare Novakovich, ma sul secondo palo raccoglie Zampano. La rigiocata di testa di Zampano è a metà strada tra un tiro e una sponda. Semper blocca.

44' Calcio di punizione dalla sinistra di Renzetti. La sua palla a giro è troppo lenta e Bardi può allontanarsi dai pali e bloccare con le mani.

Secondo tempo

49' Calcio d'angolo per il Chievo. Palla tesa di Renzetti, Viviani manca la deviazione vincente a due passi dall'area piccola avversaria.

52' Con Gori a terra, Margiotta punta la porta del Frosinone e tira da fuori area. È calcio d'angolo per il Chievo Verona, ma grandi protenste della squadra ospite. Gori, poi, lascia il campo.

IL TABELLINO

Chievo Verona - Frosinone 0-0

Marcatori

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Bertagnoli, Gigliotti, Rigione, Renzetti; Ciciretti, Palmiero, Viviani, Garritano; Fabbro, Margiotta.

A disposizione: Seculin, Bragantini, Leverbe, Pavlev, Mogos, Zuelli, Cotali, Giaccherini, Canotto, De Luca, Di Gaudio. Allenatore: Aglietti.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Curado, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Kastanos (45', Rohden), Maiello, Gori (54', Tribuzzi), Vitale; Novakovich, Ciano.

A disposizione: Iacobucci, Capuano, D'Elia, Salvi, Szyminski, Boloca, Carraro, Rohden, Brignola, Iemmello, Parzyszek. Allenatore: Nesta.

Arbitro: Marinelli.

Ammoniti: Garritano.

Espulsi