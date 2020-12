DIRETTA Chievo Verona - Empoli 1-1 | Al gol di Obi risponde La Mantia

LA CRONACA DIRETTA

Primo tempo

5' Inizio di gara con buoni ritmi in entrambe le squadre. L'Empoli prova ad impostare di più, ma il gioco è spezzetato da errori e falli.

7' Finora prevalgono le difese. Palmiero prova a sorprendere quella dei toscani con un lancio per Mogos che di prima prova a metter un cross nell'area avversaria, ma senza fortuna.

8' Prima occasione per l'Empoli con un assist del veronese Casale per Mancuso. L'attaccante con la testa serve il compagno di reparto La Mantia che viene anticipato prima di poter concludere in porta. Sul successivo contropiede, Ciciretti cerca De Luca in profondità, ma anche l'attaccante del Chievo viene anticipato.

10' Mancuso lavora un buon pallone sulla sinistra e calcia un pallone teso nell'area gialloblù. È Casale che riesce a tirare verso la porta di Semper, ma la sfera non ci arriva perché Garritano la respinge di testa.

12' Il Chievo cerca di alleggerire la pressione avversaria. Garritano sfoga il suo destro dopo un bel dribbling. La palla calciata da 20 metri rimbalza fuori, ma non di molto.

14' e 16' Due occasioni in due minuti per De Luca che di testa devia alta degli ottimi assist alti forniti prima da Garritano e poi da Fabbro.

18' CHIEVO IN VANTAGGIO, GOL DI OBI. Calcio d'angolo sul primo palo del Chievo, la difesa dell'Empoli respinge ma la palla è ancora gialloblù. I saltatori veronesi restano in area e a servirli è Palmiero che dalla destra alza la palla nell'area toscana. Sembra un buon assist per Mogos che viene contrastato e riesce solo a sfiorare. La palla allora filtra ed è Obi a controllarla e a battere un Furlan non irresistibile.

26' Pochi minuti per metabolizzare lo svantaggio e poi l'Empoli si spinge in avanti soprattutto con i suoi terzini. Corner di Stulac prolungato di testa sul secondo palo dove Gigliotti riesce ad infastidire Nikolaou. Il colpo di testa del difensore empolese finisce così alto.

28' Parisi sguscia sulla sinistra e liberandosi delle maglie gialloblù mette un cross nell'area clivense. La difesa prova a calciar via il pallone, che però finisce sui piedi di Zurkowski. Il tiro del polacco è debole e Semper lo blocca senza problemi.

34' Occasione ghiotta per l'Empoli che può sfruttare un calcio di punizione da posizione ravvicinata. Il tiro di Stulac viene respinto dalla barriera, infastidita anche dagli ospiti.

38' GOL DELL'EMPOLI ANNULLATO PER FUORIGIOCO. Corner non sfruttato dagli ospiti che restano in possesso della palla. Il tiro sbagliato di Zurkowski diventa un assist per Mancuso che in posizione defilata ha spazio e visuale per servire i compagni davanti alla porta. La Mantia raccoglie l'assist del compagno e conclude in porta, ma la sua posizione era irregolare.

39' Perfetto l'intervento di Mogos che accentrandosi sbarra la strada a La Mantia pescato da Mancuso.

42' Semper para un colpo di testa di Casale, trovato da un passaggio dalla bandierina.

44' Tiro di Mancuso fuori dallo specchio della porta. Non la migliora soluzione possibile. Una soluzione egoistica dell'attaccante, dopo un primo tempo giocato tutto in favore dei compagni.

Secondo tempo

48' Garritano controlla alla perfezione un lancio lungo di De Luca. L'esterno vorrebbe poi servire Fabbro, ma il suo passaggio è sbagliatissimo.

49' Bella iniziativa di Ciciretti sulla destra. Il suo cross è però alzato da Nikolaou e Furlan può intervenire in presa alta.

51' Parisi coraggioso nello spingersi in avanti, sfrutta anche un'indecisione di Mogos per mettere un passaggio basso su cui arriva la chiusura di Gigliotti.

59' PAREGGIO DELL'EMPOLI CON LA MANTIA. La rete è di La Mantia che a porta vuota da posizione ravvicinata non poteva sbagliare di testa. Il lavoro migliore lo ha fatto Haas nel servire Mancuso e soprattutto è stato bravo Mancuso a crossare dopo qualche finta. Il suo cross ha sorpreso anche Semper che rimane sul primo palo e viene scavalcato.

67' Colpo di testa di Bertagnoli su cross Garritano. Furlan con la mano spinge sopra la traversa.

68' Bajrami lanciato dal suo portiere Furlan ha l'occasione per un fuorigioco. Renzetti lo deve fermare fallosamente. Per lui secondo cartellino giallo ed espulsione. CHIEVO VERONA IN DIECI CONTRO UNDICI.

70' L'Empoli non sfrutta un'ottima opportunità confezionata da Haas. La Mantia la lascia a Mancuso che però non finalizza.

75' Sponda di La Mantia che appoggia a Mancuso un cross nell'area del Chievo. Il tiro di Mancuso è respinto, ma la palla è ancora dell'Empoli che va al tiro con Bandinelli. Semper blocca.

76' Contropiede dell'Empoli con Bajrami che arriva nell'area del Chievo e tira ma è troppo centrale e Semper para.

79' Occasione per il Chievo. Il passaggio di Bertagnoli tagli l'area dell'Empoli ed alle spalle di tutti arriva Garritano che con il sinistro cerca la porta toscana, ma non la trova.

IL TABELLINO

CHIEVO VERONA - EMPOLI 1-1

Marcatori: 18' Obi, 59' La Mantia.

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Ciciretti (63', Bertagnoli), Obi, Palmiero (82', Viviani), Garritano (82', Garritano); Fabbro (63', Margiotta), De Luca (71', Cotali).

A disposizione: Seculin, Rigione, Zuelli, Giaccherini, Di Noia, Pavlev, D'Amico, Djordjevic, Viviani. Allenatore: Aglietti.

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Casale, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Zurkowski (61', Bandinelli), Stulac (80', Ricci), Haas; Moreo (61', Bajrami); Mancuso (80', Olivieri), La Mantia.

A disposizione: Pratelli, Biagini, Matos, Fiamozzi, Pirrello, Viti, Cambiaso. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: Renzetti.

Espulsi: Renzetti.