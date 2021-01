DIRETTA Chievo Verona - Cittadella 1-0 | De Luca in gol di testa

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

2' Primi minuti difficili per il Chievo, pressato molto alto dal Citta.

4' Rapida serie di passaggi tra Garritano, Viviani e Margiotta. L'attaccante lascia la sfera a Garritano che viene contrastato e cade nell'area avversaria. Per l'arbitro l'intervento difensivo è regolare, nessun rigore.

7' Calcio di punizione del Cittadella battuto corto per Iori che offre un traversone ai compagni. La traiettoria della palla è troppo verso la porta e Semper può bloccare con le mani senza difficoltà.

13' Ottima azione sulla sinistra di Benedetti e D'Urso, Mogos chiude in angolo. Dal tiro della bandierina nasce un'azione che porta Adorni alla conclusione di testa. Ancora Mogos, in anticipo su Semper, mette fuori.

16' Canotto sfrutta la sua velocità per vincere lo scontro diretto con Benedetti. Il suo passaggio basso è buono per De Luca, anticipato da Adorni.

20' Garritano approfitta di una leggerezza difensiva di Iori per guadagnare un calcio d'angolo. Dal cross successivo, nasce un rimpallo. De Luca è il più rapido a tirare e colpisce la traversa. L'arbitro però aveva già fischiato un fallo in attacco del Chievo.

24' Contropiede del Chievo Verona. Margiotta lancia Canotto che serve un pallone alto ai compagni. Viviani sbaglia il controllo. Non lo sbaglia invece Garritano che può calciare di destro da fuori area. Palla centrale e Maniero para.

25' Vita prova ad emulare subito Garritano, ma la sua conclusione è meno precisa.

31' CHIEVO IN VANTAGGIO CON DE LUCA. Un rapido cambio di gioco dalla fascia destra concede spazio per la corsa di Garritano. Renzetti si sovrappone, ma Garritano passa in avanti a Margiotta. L'attaccante fa da sponda a Renzetti che alza un ottimo cross per De Luca. Nessun salta con il giovane gialloblù che di testa gira sul secondo palo. Maniero tocca, ma non basta. La palla è dentro la rete.

IL TABELLINO

CHIEVO VERONA - CITTADELLA 1-0

Marcatori: 31' De Luca.

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Canotto, Viviani, Palmiero, Garritano; Margiotta, De Luca.

A disposizione: Seculin, Leverbe, Vaisanen, Cotali, Giaccherini, Pavlev, Bertagnoli, Fabbro, Zuelli, Morsay, D'Amico, Ciciretti. Allenatore: Aglietti.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti; Iori, Branca, D'Urso; Vita; Tsadjout, Cissé.

A disposizione: Kastrati, Frare, Cassandro, Donnarumma, Pavan, Gargiulo, Mastrantonio, Baldini, Rosafio, Tavernelli, Ognuseye. Allenatore: Venturato

Arbitro: Eugenio Abbattista.

Ammoniti: Vita, Benedetti.

Espulsi