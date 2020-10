DIRETTA Chievo Verona - Brescia 1-0 | La sblocca ancora Garritano

LA CRONACA

Primo tempo

3' Buon inizio del Chievo. Su rimessa lunga di Mogos, il Brescia respinge su Renzetti che non tira e prova un assist per Djordjevic che è in fuorigioco.

5' Palla recuperata dai veronesi, che pressano molto alto. Fabbro prende la linea di fondo e alza un cross lungo, ma Garritano tarda l'inserimento e il Brescia riprende il possesso della sfera.

7' Spalek coglie bene il tempo per inserirsi nell'area del Chievo sul passaggio alto di Martella. Il giocatore ospite però manca l'aggancio della palla che scorre fuori.

8' Chievo vicino al vantaggio con Viviani. Garritano mette a terra un assist preciso di Mogos, ma perde l'occasione di tirare in porta. A quel punto Garritano fa la scelta giusta, passando indietro a Viviani che con un sinistro preciso fa la barba al palo.

13' Il Brescia si affaccia in attacco, ma il traversone di Martella è troppo forte e teso e nessun compagno riesce a deviarlo verso la porta di Semper.

17' La difesa del Chievo tarda a coprire sulle ripartenze del Brescia. Gli ospiti vanno al tiro con Dessena, ma il suo tentativo è murato dai gialloblù.

18' Schema su calcio piazzato del Brescia, Ndoj riceve e ci prova di prima intenzione, ma ancora una volta il muro gialloblù ribatte.

24' Prima parata di Joronen che blocca un tiro potente ma centrale di Fabbro, liberato da un colpo di testa di Djordjevic.

32' Recupero difensivo di Papetti che sporca un buon assist di Garritano per Djordjevic e favorisce l'uscita di Joronen.

35' GOL DEL CHIEVO! Garritano! Il numero 16 gialloblù trova l'angolo giusto con il destro, dopo aver ripulito un cross di Fabbro respinto da Papetti. Gran tiro di Garritano, ma altrettanto bravo Fabbro a liberarsi in progressione sulla fascia destra.

39' Chievo vicino al raddoppio con Djordjevic che ci prova prima di testa su cross da calcio d'angolo. La palla resta buona per il sinistro del capitano gialloblù che però tira alto.

Secondo tempo

50' Squadre ben organizzate in attacco, ma decisamente più attente in difesa. Quindi i primi minuti della ripresa offrono solo ottimi spunti, ma senza tiri in porta.

55' Calcio di punizione di Ndoj. Il rimbalzo non inganna Semper che compie la sua prima vera parata del match.

56' Papetti decisivo nell'anticipo di Djordjevic che a porta vuota avrebbe potuto mettere in rete un cross di Ciciretti che aveva scavalcato Joronen.

57' Dessena non riesce a colpire con decisione nel centro dell'area del Chievo su cross di Martella.



IL TABELLINO

Chievo Verona - Brescia 1-0

Marcatori: 35' Garritano.

Chievo Verona (4-3-3): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Garritano, Viviani, Palmiero; Ciciretti, Fabbro, Djordjevic.

A disposizione: Seculin, Illanes, Colley, Rigione, Zuelli, Pucciarelli, Canotto, Pavlev, Cotali, Morsay, De Luca, Grubac. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Ndoj, Van De Looi, Dessena, Spalek; Zrmhal (57', Skrabb), Aye.

A disposizione: Kotnik, Semprini, Mateju, Chancellor, Lobojko, Bisoli, Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez.

Arbitro: Valerio Marini.

Ammoniti: Sabelli.

