DIRETTA: Monza - Chievo Verona 1-2 | Mussi in Brianza alla ricerca del tris

PRIMO TEMPO - Il Monza inizia in controllo. Al 3' Frattesi ruba palla a Obi in posizione pericolosa e va al tiro: respinto. Dopo i primi minuti di pressione dei padroni di casa, il Chievo prova ad alleggerire restando nella metà campo avversaria. Match molto equilibrato nel primo quarto d'ora: dopo il buon inizio dei padroni di casa gli ospiti si sono ricompattati e i ritmi hanno piano piano iniziato a salire. Rigione al 22' è costretto ad abbandonare il campo per un colpo al volto: al suo posto Gigliotti. Fuori misura il tiro di Lepore al 23': buoni ritmi, ma nessuna vera occasione fino ad ora. Va vicino al palo il tiro di Barillà al 24', dopo un recupero palla con ribaltamento. Dubbio contatto in area tra Leverbe e Finotto al 28', ma per Abisso è rigore: Boateng non sbaglia dal dischetto. Infortunio anche per Finotto alla mezzora: dentro Machin. Il Chievo fatica a reagire e al 34' il tiro-cross di Frattesi va sopra la traversa. Subito dopo Mota riesce a rubare palla a Mogos al limite e si presenta davanti a Semper, che lo iptnotizza e para. Monza galvanizzato dal vantaggio. Braccio largo di Lepore al 38' su cross di Garritano, ma per Abisso è tutto regolare. Con ordine, il Chievo cerca di rialzare la testa ma non riesce ad arrivare al tiro. Espulso Barillà al 43': brutto fallo su Fabbro e secondo giallo. Assalti finali del Chievo. Al 46' il colpo di testa di Mogos, arrivato su corner, coglie la traversa. Potente ma troppo esterno il destro di Paliero dal limite al 48'. Subito dopo la conclusione sbagliata di Obi diventa quasi un assist per Garritano che non riesce a deviare la sfera.

SECONDO TEMPO - Il Chievo inizia la ripresa attaccando. Al 47' Mota prova a sorprendere la difesa e Semper in contropiede ma il portiere respinge. Al 49' il cross di Fabbro viene deviato sottoporta da Obi, prima del tocco decisivo di Djordjevic: 1-1. Ritmi forsennati in questa fase: dopo aver scampato un pericolo nella propria area, il Monza ribalta il fronte e guadagna un corner. Al 53' i brianzoli tornano in vantaggio con Mota, ma il fuorigioco di Donati invalida la rete. Il Chievo cerca di prendere possesso della partita e cerca anche combinazioni centrali, mentre i brianzoli provano soprattutto a colpire in velocità. Dopo il recupero di Obi al 63', Djordjevic mette Garritano davanti a Sommariva che respinge, ma la sfera torna al serbo che insacca. Semper al 66' para il mancino dalla lunga distanza di Lepore. Il Chievo non sembra intenzionato a mollare la presa sulla partita dopo il vantaggio, nonostante gli accenni di reazione dei padroni di casa. Dribbling in area di Ciciretti al 70' e violento destro sul palo. I clivensi cercano ora di gestire la partita, in attesa del momento per chiuderla.

MONZA - CHIEVO VERONA 1-1

MACATORI: Boateng su rig. (M) al 29', Djordjevic (CV) al 49' e al '63.

MONZA (4-3-1-2): 12 Sommariva; 32 Lepore, 6 Bellusci, 29 Paletta, 2 Donati; 16 Frattesi, 8 Barberis, 20 Barillà; 7 Boateng (dal 46'st 21 Armellino); 11 Finotto (dal 32' 99 Machín) (dal 71' 10 D'Errico), 47 Mota.

A DISPOSIZIONE: 19 Scaglia, 98 Pirola, 28 Colpani, 35 Lombardi, 5 Fossati, 49 Caccavo, 63 Rubbi, 1 Lamanna. ALLENATORE: Cristian Brocchi.

CHIEVO VERONA (4-4-2): 33 Semper; 32 Mogos, 6 Leverbe, 5 Rigione (dal 22' 89 Gigliotti), 13 Renzetti; 18 Canotto (dal 67' 98 De Luca), 14 Palmiero, 10 Obi, 16 Garritano; 9 Fabbro (dal 67' 99 Ciciretti), 23 Djordjevic.

A DISPOSIZIONE: 21 Pavlev, 27 Cotali, 2 Illanes, 24 Viviani, 8 Zuelli, 25 Morsay, 11 Pucciarelli, 20 Grubac, 1 Seculin. ALLENATORE: Alfredo Aglietti.

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo.

AMMONITI: Mota, Barillà

ESPULSI: Barillà (M) al 43'.