CUS Verona ai CNU: Gabriele Lugli doppia finale nella canoa

Ottimi risultati per il CUS Verona ai CNU di canoa, che si sono svolti a Sabaudia nello scorso weekend.

Il canoista con i colori veronesi, Gabriele Lugli, ha fatto registrare delle prove molto positive sia in fase di batteria, dove si è piazzato quarto nei 1000 mt, quinto nei 500 mt con miglior tempo e, con un po' di sfortuna, quarto nella batteria dei 200 mt, con un tempo che comunque lo piazza al decimo posto italiano, ma che non è bastato per raggiungere la finale.

Due quindi le prove finali disputate dal cussino, che si è confermato con tempi di altissimo livello: sabato pomeriggio, nella finale 1000 mt valevole anche come campionato italiano, è arrivato un ottavo posto, e ancora migliore il piazzamento nei 500 mt, con un quinto posto.